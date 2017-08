Melo: "Habe inneren Frieden gefunden"

MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Es vergeht kaum ein Tag ohne ein neues Trade-Gerücht rund um Carmelo Anthony. Nun ergriff der Noch-Knickerbocker selbst das Wort.

"Es war eine emotionale Achterbahnfahrt", erklärte Anthony auf die Frage, wie die vergangenen zwölf Monate für ihn verlaufen waren. Er sprach beim Basketball Tournament's Day in Baltimore, wo er eine Auszeichnung erhielt.

"Ich musste aber meinen inneren Frieden finden", sagte Anthony weiter. "Ich musste meinen Frieden mit mir selber finden und mit der Situation, in der ich mich befinde. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als müsste ich mein eigenes Glück wiederfinden. Aber das ist mir inzwischen gelungen und es fühlt sich gut an."

Es ist nichts Neues, dass die Knicks Melo gerne loswerden würden, um mit jungen Spielern neu anzufangen. Allerdings besitzt Anthony eine No-Trade-Klausel und würde gerne in New York bleiben. Zuletzt hieß es, dass er einem Trade nur zustimmen würde, wenn er am Ende bei den Rockets landen würde.