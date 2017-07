Offiziell: Wizards verlängern Vertrag mit Wall

MLB Marlins -

Die Washington Wizards haben nun auch offiziell die Vertragsverlängerung mit Franchise-Player John Wall bekanntgegeben. Der Guard verlängert laut TNT für 4 weitere Jahre und 170 Millionen Dollar.

"John ist ein außergewöhnliches Talent und ein Eckpfeiler für das Team und die Stadt Washington D.C. Sein einzigartiges Skill-Set und seine Anführerqualitäten machen uns zu einem Anwärterteam für eine Championship", sagte Haupteigentümer Ted Leonsis über das neue Arbeitspapier seines Stars.

Der ehemalige First-Overall-Pick freut sich auf weitere Jahre in der Hauptstadt. "Die Entscheidung für die Wizards fiel mir leicht. Washington ist wie ein zweites Zuhause für mich geworden. Ich nehme meine Rolle als Leader dieses Teams sehr ernst und werde weiter hart an mir arbeiten, um mich und mein Team zu verbessern."

Der Absolvent der University of Kentucky spielte die beste Saison seiner Karriere. Er legte Career-Highs in Punkten (23,1), Feldwurfquote (45,1%), Assists (10,7) und Steals (2,0) auf. Wall wurde zum vierten Mal in Folge in das Allstarteam berufen. Zusätzlich war er Spieler des Monats Dezember in der Eastern Conference und wurde ins All-NBA Third Team gewählt.