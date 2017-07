Medien: "Irving will unbedingt zu den Knicks"

MLB Live Nationals -

Brewers MLB Marlins -

Reds MLB Cardinals -

Diamondbacks MLB Padres -

Mets MLB Marlins -

Reds MLB Tigers -

Astros MLB Mariners -

Mets MLB Dodgers -

Giants MLB Yankees -

Rays MLB Dodgers -

Giants MLB Mariners -

Mets MLB Tigers -

Astros MLB Yankees -

Rays MLB Tigers -

Astros MLB Brewers -

Cubs MLB Rangers -

Orioles MLB Marlins -

Nationals MLB Red Sox -

Indians MLB Astros -

Rays MLB Blue Jays @ White Sox MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals

Kommt Bewegung rund um die Trade-Anfrage Kyrie Irvings? Medienberichten zufolge zieht es ihn zu den New York Knicks. Allerdings ist der Point Guard angeblich derzeit nicht zu erreichen.

Wie Insider Pablo Torre von ESPN in einer Talk-Sendung behauptet, hat er von einem seriösen Informanten erfahren, dass Irving "unbedingt" zu den Knicks getradet werden will. Hintergrund dieses Wunsches soll unter anderem sein, dass der in Australien geborene Irving in New York aufgewachsen ist und er somit der nächste Hometown Hero wäre.

Es ist allerdings unrealistisch, dass die Cavs auf einen Trade mit den Knicks eingehen würden. Denn es stünde wohl nur Carmelo Anthony als Gegenwert zur Verfügung. Deshalb kursieren schon seit der überraschenden Trade-Anfrage Irvings Gerüchte, dass es einen Drei-Team-Trade mit den Knicks und Suns geben könnte, der neben Melo auch noch Phoenix' Eric Bledsoe nach Cleveland bringen würde.

Zu der Suns-Theorie passt auch ein weiteres, neues Gerücht: ESPN zufolge habe sich LeBron James erkundigt, ob es auch möglich sei, den frisch von den Suns gedrafteten Josh Jackson in einen Trade zu involvieren.

Was aktuell jedoch blöd ist aus Sicht der Cavs: Sie können angeblich Irving nicht mehr kontaktieren. Laut The Atlantic weigere sich der Spieler derzeit, sich mit "irgendjemandem von der Franchise zu unterhalten."