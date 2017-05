Brown über Lue-Zitat: "Das ist süß"

Freitag, 26.05.2017

"Soll er seine Meinung haben. Das ist süß", war das Statement Mike Browns, nachdem er auf das Zitat von seinem Gegenüber in den Finals angesprochen wurde. Der hatte vor Spiel 5 seines Teams in den Conference Finals gegen die Celtics folgende These aufgestellt: "Wir konzentrieren uns nur auf Boston. Mit den ganzen Plays, die sie laufen, sind sie schwerer zu verteidigen als die Warriors."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Cavaliers und Warriors stehen sich bereits zum dritten Mal in Folge in den Finals gegenüber. 2015 gewannen die Warriors, 2016 die Cavs.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager!

Derweil steht noch nicht fest, ob Mike Brown auch in den Finals an der Seitenlinie stehen wird. Der Status von Steve Kerr, der seit dem 21. April wegen Rücken- und Nackenproblemen fehlt, bleibt zwar unklar, die Franchise schließt eine Rückkehr aber nicht aus.

Das Playoff-Bracket im Überblick