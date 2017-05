Das doppelte Glück des Kleeblatts?

Dienstag, 16.05.2017

Was ist die Draft Lottery und wer nimmt teil?

Die Draft Lottery wurde erstmals 1985 eingeführt, um zu verhindern, dass das schlechteste Team der vergangenen Regular Season auch automatisch den ersten oder zweiten Pick bekommen würde. Zuvor gab es lediglich einen Münzwurf, der zwischen den jeweils schlechtesten Teams der beiden Conferences den No.1-Pick verloste.

In der Draft Lottery werden nun hingegen die ersten drei Picks im kommenden Draft ausgelost. Die darauffolgenden Draft-Positionen werden nach der umgekehrten Bilanz in der Regular Season vergeben. Das heißt, sollten die Boston Celtics, die via Brooklyn den Pick mit der schlechtesten Bilanz haben, nicht in der Lottery gezogen werden, haben sie dafür auf jeden Fall den vierten Pick sicher. Kein Team kann um mehr als drei Plätze nach hinten fallen, nach oben ist hingegen jeder Sprung möglich.

Insgesamt nehmen die 14 Teams teil, die die Teilnahme an den Playoffs verpasst haben. Es handelt sich um eine gewichtete Lottery - das heißt, dass die Celtics (via Brooklyn) die größte Chance auf den ersten Pick haben (25 Prozent). Die Miami Heat dagegen haben als das Team mit der besten Bilanz außerhalb der Playoffs lediglich eine Chance von 0,5 Prozent.

Die Timberwolves und Knicks hatten die Saison derweil mit der identischen Bilanz (31-51) abgeschlossen, daher entschied bereits im April ein Münzwurf zwischen beiden Teams. Minnesota hatte dabei das Glück auf seiner Seite, weshalb die Wolves eine minimal größere Chance auf den ersten Pick haben.

Rank Team Gewinnchance 1 Boston Celtics (via Brooklyn Nets) 25 Prozent 2 Phoenix Suns 19,9 Prozent 3 Los Angeles Lakers 15,6 Prozent 4 Phildaelphia 76ers 11,9 Prozent 5 Orlando Magic 8,8 Prozent 6 Minnesota Timberwolves 6,3 Prozent 7 New York Knicks 4,3 Prozent 8 Sacramento Kings 2,8 Prozent 9 Dallas Mavericks 1,7 Prozent 10 New Orleans Pelicans 1,1 Prozent 11 Charlotte Hornets 0,8 Prozent 12 Detroit Pistons 0,7 Prozent 13 Denver Nuggets 0,6 Prozent 14 Miami Heat 0,5 Prozent

