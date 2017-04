Butler will bei den Bulls bleiben

Samstag, 29.04.2017

Im Gespräch mit den Reportern nach Spiel 6 gegen die Celtics äußerte er erneut den Wunsch, auch über den Sommer hinaus für die Chicago Bulls auflaufen zu wollen. Er besitzt dort einen Vertrag bis 2019 (bis zu 18,6 Millionen Dollar jährlich), gilt aber als heißer Trade-Kandidat. Schon vor der Deadline im Februar dieses Jahres galten vor allem die Boston Celtics als überaus interessiert.

Hinter der Zukunft von Rajon Rondo steht ebenfalls ein Fragezeichen: Sein Gehalt für die kommende Saison ist nicht garantiert. Butler will allerdings, dass der Point Guard an Bord bleibt: "Er hat großartige Spiele für uns gemacht", erklärte Butler. Rondo sei gerade für die jungen Spieler im Team wichtig. Zudem involviere er alle Spieler in die Offense. "Ich liebe es, mit ihm zu spielen", fügte Butler an.

Auch Head Coach Fred Hoiberg, dessen Verhältnis zu Rondo als schwierig gilt, äußerte sich positiv: "Gerade am Ende der Saison haben wir mit Rondo tollen Basketball gespielt. Er hat sich durch Höhen und Tiefen gekämpft und als es drauf ankam, seinen besten Basketball für uns gespielt."

Auf das Front Office kommt im Sommer also jede Menge Arbeit zu. Dwyane Wade kann Free Agent werden, wenn er seine Spieleroption nicht zieht, Nikola Mirotic wird Restricted Free Agent. Beide ließen ihre Zukunft offen.

