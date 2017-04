James: Ich spiele lieber auswärts als zuhause

Samstag, 29.04.2017

"Ich mag es auswärts einfach. Heimvorteil ist toll, ich liebe meine Fans seit 14 Jahren, aber ich liebe es mehr, auswärts zu spielen als zuhause", erklärte der 32-Jährige. "Es ist komisch. Ich liebe diese "Heute nicht, LeBron"-Schilder. Ich liebe die "Overrated"-Gesänge, all das. Ich weiß nicht, es ist einfach diese "15 Mann gegen die ganze Stadt"-Mentalität, die mir gefällt."

Die Worte des Superstars sind mehr als nur Worthülsen, Statistiken untermauern seine Aussagen: In seiner Karriere hat James in 35 von 38 Playoff-Serien, in denen er gespielt hat, ein Auswärtsspiel geklaut.

Angesprochen auf Schilder und andere Provokationen antwortete James: "Manchmal nehme ich sie wahr. Manche sind wirklich gut und manche habe ich schon in der High School gesehen. Die Fans geben sich wirklich Mühe, um mich vom Spiel abzulenken, aber ich bleibe fokussiert, also macht mir das nicht viel aus."

