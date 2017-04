JaVale McGee: Die Geheimwaffe der Warriors

Mittwoch, 26.04.2017

Mit McGee auf dem Feld legten die Warriors gegen die Blazers ein Offensive Rating von 135.2 und ein Defensive Rating von 90.3 auf - beides Bestwerte. Dennoch spielte McGee lediglich 49 Minuten in der ersten Runde.

Mike Brown, Assistant Coach der Warriors, hat gegenüber The Mercury News eine Erklärung für die wenigen Minuten, die McGee bislang spielt: "Wir sagen ihm: 'Immer wenn du einen Screen stellst, dann rollst du auch ab. Wenn du den Ball nicht kriegst, dann machst du das Gleiche nochmal. Auch in der Defensive verlangen wir viel von ihm. So hart wie er spielt, haben wir das Gefühl, dass er ein 5-6 Minuten-Spieler ist."

Die Warriors haben den besten McGee entwickelt, den es je gab. Nach zahlreichen Verletzungen erklärt dieser, was sich bei ihm verändert hat: "Ich musste unbedingt Gewicht verlieren, um mich nicht mehr zu verletzen. Ich habe auch einen Monat nur vegan gelebt."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nach einem enttäuschenden Jahr bei den Mavericks, befürchtete McGee bereits, dass seine Zeit abgelaufen war: "Ich habe gezweifelt, aber dann habe ich einfach weitergearbeitet. Ich kenne nichts Anderes und ich würde auch weiterspielen, wenn ich nur einen Minimum-Vertrag kriege. 1.4 Millionen Dollar sind für einen durchschnittlichen Menschen viel Geld!"

Nach diesen Playoff-Performances kann sich McGee sicher sein im Sommer mehr als das Minimum-Gehalt angeboten zu bekommen. Ob das von den Warriors sein wird, erscheint aufgrund der vielen Free Agents (Iguodala, Curry, Durant, Livingston) fraglich. In bester Verfassung befindet er sich auf jeden Fall, hat er seine Ernährung doch jetzt vollständig auf veganes Essen umgestellt.

JaVale McGee im Steckbrief