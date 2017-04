Wall gibt Schröder einen Korb

Mittwoch, 26.04.2017

"Ich habe noch nie gehört, dass so etwas mitten in einer Serie Thema war", sagte Wall nach dem Shootaround am Montag: "Ich spreche nicht darüber. Ich bin so fokussiert auf die Serie und spiele gegen einen Spieler, der für sein Team gut spielt. Diese Unterhaltung werden wir später führen, aber momentan heißt es Wizards gegen Hawks."

"Ich trainiere eigentlich mit niemandem zusammen", so Wall weiter: "Ich bin nicht der Typ dafür. Ich habe schon immer mehr allein trainiert."

Schröder hatte den Medien über zuvor erklärt, er habe Wall wie Kyrie Irving gefragt, ob die beiden ein paar Workouts im Sommer nicht gemeinsam planen wollen.

Wall wollte übrigens schon einmal mit einem Konkurrenten arbeiten. Damian Lillard und er verabredeten sich vor ein paar Jahren für die Offseason, ein gemeinsames Training kam aber nie zu Stande.

