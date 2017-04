SVG: Jackson "wird stärker zurückkommen"

Mittwoch, 05.04.2017

Nachdem Reggie Jackson die Detroit Pistons in der Saison 2015/16 mit teils überragenden Leistungen in die Playoffs führte, ist die jetzige Saison ein einziges Debakel.

Jackson kam nach einer zweimonatigen Verletzungspause wegen Problemen an der Kniescheibe in der Saison nie richtig in Fahrt und war im Vergleich zu seinem Backup Ish Smith der deutlich ineffektivere Spieler.

Stan Van Gundy beschloss daraufhin in der letzten Woche seinen Point Guard in diesem Jahr nicht mehr einzusetzen, glaubt aber an langfristigen Erfolg: "Mein Ziel ist es, dass er besser denn je zurückkommen wird, weil ich glaube, dass er von dieser Saison sehr viel lernen konnte. Zu Beginn des Training-Camps war er absolut dominant. Es braucht manchmal einfach Zeit nach so einer Verletzung wieder in Gang zu kommen."

Jackson will Skill-Set erweitern

Jackson, der wegen seiner eigensinnigen Spielweise bereits den Unmut seiner Mitspieler auf sich zog, glaubt ebenfalls an eine erfolgreiche nächste Saison: "Auf lange Sicht wird mir das guttun. Es wird mich dazu bringen anders zu spielen, mein Skill-Set zu erweitern. All die Probleme die ich jetzt habe, werden den zukünftigen Erfolg noch besser machen."

Die Knieprobleme Jacksons sollen laut mehreren Berichten keine langfristigen Probleme mit sich bringen. "Er ist gerade erst 27 und kommt in seine beste Phase als Profi. Er hat jetzt eine lange Offseason, in der er sich mental und körperlich vorbereiten kann", blickt SVG zuversichtlich auf die Entwicklung seines Point Guards.

Die Pistons stehen derzeit bei einer Bilanz von 35-42 und damit zwei Niederlagen mehr als Chicago und Indiana auf den Playoff-Rängen 7 und 8.

Reggie Jackson im Steckbrief