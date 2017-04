Harden schickt Westbrook in den Urlaub

Mittwoch, 26.04.2017

Die Saison für die Thunder ist beendet. Trotz einer weiteren Show von Russell Westbrook (47 Punkte, 15/34 FG, 5/18 Dreier, 11 Rebounds, 9 Assists) musste sich OKC letztlich nach großen Kampf geschlagen geben. Problematisch war dabei erneut die fehlende Unterstützung für Russ. Backcourt-Kollege Victor Oladipo (10 Zähler, 4/17 FG) enttäuschte auf ganzer Linie.

Als Team schoss OKC lediglich 38,5 Prozent, was letztlich zu wenig war, um Houston zu einem sechsten Spiel zu zwingen. Houston hatte ebenfalls große Probleme, den Spalding im Korb unterzubringen, gerade von Downtown funktionierte wenig (16,2 Prozent). Doch die Rockets fanden in Person von James Harden (34 Punkte, 8/25 FG, 16/17 FT, 8 Rebounds) Wege auf andere Art und Weise zu scoren.

Satte 39 Freiwürfe (33 Treffer) nahmen die Rockets. Unterstützt wurde Harden von Lou Williams, der als Anführer der Second Unit 22 Zähler (7/14 FG) beisteuerte. Patrick Beverley klebte erneut an Westbrook und lieferte dazu noch 15 Punkte und 5 Offensiv-Rebounds. Clint Capela überzeugte in der Defense mit 4 Blocks.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Die Rockets haben die Serie mit 4:1 für sich entschieden. In der zweiten Runde trifft Houston dann auf den Sieger aus der Serie zwischen den San Antonio Spurs und den Memphis Grizzlies.

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Beide Coaches setzten auf Altbewährtes. Die Rockets begannen mit Harden, Beverley, Ariza, Anderson und Capela. OKC versuchte es erneut auf Westbrook, Oladipo, Roberson, Gibson und Adams.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager

1. Viertel: In der aufgeheizten Stimmung starteten die Teams nervös. Harden produzierte drei Turnover in drei Minuten. Oladipo holte sich dagegen schnell zwei billige Fouls ab, auch Beverley musste mit den gleichen Problemen auf die Bank. Westbrook versuchte dies sofort zu nutzen, zog entschlossen zum Korb und hatte schnell elf Punkte auf dem Konto. Harden hatte dagegen gegen Roberson eine schwere Zeit. 22:16 Thunder.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

2. Viertel: Der Trend der Serie bestätigte sich. Die Rockets haben die bessere Bank. In wenigen Minuten war das Punktepolster ohne Russ aufgebraucht. Nach einem Monster-Dunk von Gordon über Grant war auch die Halle wieder da und Houston erarbeitete sich die erste Führung der Partie, auch weil es von Downtown nun besser lief. Bei OKC ging nur noch wenig. Eine Acht-Sekunden-Violation nach einer Auszeit setzte dem Ganzen die Krone auf. 51:44 Rockets.

Folge NBA.de bei Twitter - wie Dirk Nowitzki!

3. Viertel: Die Rockets übernahmen mehr und mehr die Kontrolle, auch wenn die offene Würfe nicht fallen wollten. Dennoch war die Führung erstmals zweistellig, da die Offense der Thunder unstrukturiert und verzweifelt wirkte. Also war wieder Russ-Time, der noch nicht in den Urlaub wollte und die Partie auf den Kopf stellte und plötzlich auch von Downtown heiß lief. Houston versenkte absolut nichts mehr. Westbrook hatte mit 20 Punkten das Momentum gedreht. 77:72 Thunder.

Raketenwerfer deluxe © getty 1/26 In den vergangenen Jahren wird der Dreier immer mehr zur wichtigsten Waffe. Aber welches sind die Teams mit den meisten getroffenen Longballs in einer Saison? Die Top 25 /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs.html © getty 2/26 Platz 25: Orlando Magic (07/08) - 801 Dreier (39 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=2.html © getty 3/26 Platz 24: Dallas Mavericks (15/16) - 806 Dreier (34 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=3.html © getty 4/26 Platz 23: Portland Trail Blazers (07/08) - 807 Dreier (36 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=4.html © getty 5/26 Platz 22: Brooklyn Nets (16/17) - 8110Dreier (34 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=5.html © getty 6/26 Platz 21: Atlanta Hawks (15/16) - 815 Dreier (35 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=6.html © getty 7/26 Platz 20: Orlando Magic (08/09) - 817 Dreier (38 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=7.html © getty 8/26 Platz 19: Atlanta Hawks (14/15) - 818 Dreier (38 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=8.html © getty 9/26 Platz 18: New York Knicks (08/09) - 823 Dreier (36 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=9.html © getty 10/26 Platz 17: Cleveland Cavaliers (14/15) - 826 Dreier (37 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=10.html © getty 11/26 Platz 16: Los Angeles Clippers (14/15) - 827 Dreier (38 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=11.html © getty 12/26 Platz 15: Phoenix Suns (05/06) - 837 Dreier (40 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=12.html © getty 13/26 Platz 14: Orlando Magic (09/108) - 841 Dreier (38 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=13.html © getty 14/26 Platz 13: Portland Trail Blazers (07/08) - 864 Dreier (37 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=14.html © getty 15/26 Platz 12: Houston Rockets (12/13) - 867 Dreier (37 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=15.html © getty 16/26 Platz 11: Charlotte Hornets (15/16) - 873 Dreier (36 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=16.html © getty 17/26 Platz 10: Houston Rockets (15/16) - 878 Dreier (35 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=17.html © getty 18/26 Platz 9: Cleveland Cavaliers (15/16) - 880 Dreier (36 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=18.html © getty 19/26 Platz 8: Golden State Warriors (14/15) - 883 Dreier (40 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=19.html © getty 20/26 Platz 7: New York Knicks (07/08) - 891 Dreier (38 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=20.html © getty 21/26 Platz 6: Boston Celtics (16/17) - 896 Dreier (36 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=21.html © getty 22/26 Platz 5: Golden State Warriors (16/17) - 897 Dreier (38 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=22.html © getty 23/26 Platz 4: Houston Rockets (14/15) - 933 Dreier (35 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=23.html © getty 24/26 Platz 3: Cleveland Cavaliers (16/17) - 955 Dreier (39 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=24.html © getty 25/26 Platz 2: Golden State Warriors (15/16) - 1077 Dreier (42 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=25.html © getty 26/26 Platz 1: Houston Rockets (16/17) - 1083 Dreier (36 Prozent Trefferquote) /de/sport/diashows/1703/NBA/meiste-dreier-saison/rockets-harden-warriors-curry-thompron-nowitzki-mavs,seite=26.html

4. Viertel: Russ saß und Houston setzte zu einem 14:4-Run an. Lou Williams brachte das Toyota Center dabei mit einem ganz tiefen Dreier zum Beben. Doch OKC blieb dran und bekam plötzlich wieder zweite Chancen. Es wurde wieder wild, erst Harden konnte die Rockets mit guten Drives verlässliches Scoring geben. Durch zahlreiche Fouls gab es aber keinen Spielfluss mehr. Westbrook blieb lange ohne Field Goal, dazu funktionierte Hack-an-Andre erneut. Das Spiel schien entschieden, doch Russ verkürzte noch einmal auf vier Zähler und verwarf den Bonusfreiwurf absichtlich. Zwar gelang der Tip, aber Houston sicherte sich den Ball. Harden blieb an der Linie cool. Houston gewann mit 105:99.

Rockets vs. Thunder, Game 5: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Es war erneut lange nicht der Abend des Barts, doch im hektischen Schlussabschnitt behielt er wieder die Nerven. Während Westbrook ausgepumpt Jumper um Jumper nahm, fokussierte sich der Rockets-Star auf den Drive und die daraus resultierenden Freiwürfe. Seine Quoten aus dem Feld waren alles andere als überragend, doch in den letzten zwölf Minuten setzte er lediglich einen Wurf auf den Ring.

Der Flop des Spiels: Victor Oladipo. Das zweite Scoring-Option war erneut enttäuschend. Dazu als Backup-Point-Guard überfordert, da er keine Struktur ins Thunder-Spiel bringen konnte. Zudem mit schwacher Wurfquote, was auch an der teils fragwürdigen Auswahl der Abschlüsse lag.

Rekord oder verdächtig? © getty 1/18 Russell Westbrook und James Harden revolutionieren derzeit den Begriff Triple-Double. Aber welches sind die besten Trip-Dubs aller Zeiten? /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson.html © getty 2/18 David Robinson - San Antonio Spurs (10. Januar 1991): 43 Punkte, 12 Rebounds, 10 Blocks gegen die Orlando Magic /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=2.html © getty 3/18 LeBron James - Cleveland Cavaliers (15. Februar 2006): 43 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists gegen die Boston Celtics /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=3.html © getty 4/18 Hakeem Olajuwon - Houston Rockets (03. März 1990): 29 Punkte, 18 Rebounds, 11 Blocks gegen die Golden State Warriors /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=4.html © getty 5/18 Tracy McGrady - Orlando Magic (23. Februar 2003): 46 Punkte, 10 Rebounds, 13 Assists gegen die New Jersey Nets /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=5.html © getty 6/18 Vince Carter - New Jersey Nets (07. April 2007): 46 Punkte, 16 Rebounds, 10 Assists gegen die Washington Wizards /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=6.html © getty 7/18 Michael Jordan - Chicago Bulls (13. April 1989): 47 Punkte, 11 Rebounds, 13 Assists gegen die Indiana Pacers /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=7.html © getty 8/18 Larry Bird - Boston Celtics (14. Februar 1986): 47 Punkte, 14 Rebounds, 11 Assists gegen die Portland Trail Blazers /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=8.html © getty 9/18 Fat Lever - Denver Nuggets (07. Januar 1988): 31 Punkte, 16 Rebounds, 12 Assists gegen die Chicago Bulls /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=9.html © getty 10/18 Clyde Drexler - Portland Trail Blazers (13. November 1990): 39 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists gegen die Denver Nuggets /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=10.html © getty 11/18 Russell Westbrook - Oklahoma City (23. März 2017): 18 Punkte, 11 Rebounds und 14 Assists gegen die Philadelphia 76ers - ohne Fehlwurf aus dem Feld oder von der Freiwurflinie /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=11.html © getty 12/18 James Harden - Houston Rockets (27. Januar 2017): 51 Punkte, 13 Rebounds, 13 Assists gegen Philadelphia 76ers /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=12.html © getty 13/18 Russell Westbrook - Oklahoma City Thunder (3. April 2015): 49 Punkte, 15 Rebounds, 10 Assists gegen die Philadelphia 76ers /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=13.html © getty 14/18 Shaquille O’Neal - Orlando Magic (20. November 1993): 24 Punkte, 28 Rebounds, 15 Blocks gegen die New Jersey Nets /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=14.html © getty 15/18 Wilt Chamberlain - Philadelphia Warriors (2. Februar 1968): 22 Punkte, 25 Rebounds, 21 Assists gegen die Detroit Pistons /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=15.html © getty 16/18 Russell Westbrook - Oklahoma City Thunder (29. März 2017): 57 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists gegen die Orlando Magic /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=16.html © getty 17/18 James Harden - Houston Rockets (31. Dezember 2016): 53 Punkte, 16 Rebounds, 17 Assists gegen die New York Knicks /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=17.html © getty 18/18 Vier Mal gab es in der NBA bisher ein Quadruple Double. Dieses Kunststück gelang nur David Robinson, Nate Thurmond, Hakeem Olajuwon und Alvin Robertson /de/sport/diashows/1703/NBA/beste-triple-doubles/westbrook-harden-james-bird-olajuwon-robertson,seite=18.html

Das fiel auf:

Thunder-Coach Billy Donavan mischte seine Rotation ein wenig durch. Norris Cole spielte nur wenige Sekunden, stattdessen durfte sich diesmal Oladipo als Point Guard versuchen, als Westbrook kurz durchschnaufte. Es änderte sich aber wenig. Die Offense war nicht existent. Dipo stand auf verlorenem Posten, da auch Kanter nichts beitragen konnte. Der Türke sah gegen Capela keine Sonne und wurde zu allem Überfluss noch böse abgeräumt. So war die Sechs-Punkte-Führung nach dem ersten Viertel in drei Minuten zusammengeschmolzen. Das gleiche Spiel wiederholte sich zu Beginn des Schlussabschnitts, auch wenn Kanter nicht mehr eingesetzt wurde.

Houston hatte einfach mehr Alternativen. Auch die Foulprobleme von Beverley wirkten sich nicht negativ aus. Zwar kam Westbrook häufiger an seinem Gegenspieler vorbei, doch die Schützen der Thunder konnten trotz großen Freiräumen die Würfe nicht konstant im Korb unterbringen. Auch in Ringnähe tat sich OKC gegen Capela und Nene unglaublich schwer.

Die Strategie der Thunder war es erneut, auf keinen Fall im Dreierregen unterzugehen. Die Closeouts waren hart, offene Gelegenheiten gab es im ersten Durchgang wenig. Fast zwangsläufig öffneten sich so Räume in der Zone, die Houston nach dem schwachen ersten Viertel besser nutzen konnte. Nach der Pause merkten die Thunder allerdings, dass alle Gunner bei Houston kalt waren und ließen Spieler wie Ariza auch mal stehen. 1/12 Dreier im dritten Viertel waren nicht schön anzusehen, über das komplette Spiel 6/37.

Das dritte Viertel war eine absolute Westbrook-Show. Nachdem er zunächst seine Mitspieler suchte, übernahm er nach wenigen Minuten selbst, da Oladipo und Co. nichts anbieten konnten. Mit dem hohen Pick-n-Roll lief es nun besser, auch weil Russ nun von Downtown das Absinken bestrafte. Die Rockets versuchten alles, jeder durfte sich mal versuchen, doch keiner die Kreise des MVP-Kandidaten eindämmen. Russ versenkte mehr Würfe (6) als das komplette Houston-Team (5). Im Schlussabschnitt schien dann die Kraft nachzulassen. Es folgten nur noch 9 Punkte bei 2 von 11 aus dem Feld. Insgesamt 18 versuchte Dreier von Russ waren Einstellung des Playoff-Rekords von Klay Thompson aus dem Mai 2016 gegen OKC.

Das Playoff-Bracket im Überblick