Livestream-Doppelpack am Mega-Sonntag

Sonntag, 23.04.2017

Der beste Sonntag aller Zeiten!

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Harden, Russell Westbrook!

Das elektrisierendste Spiel des Weltfußballs. Zwei der besten Basketball-Superstars der Epoche. Live!

Real Madrid vs. FC Barcelona im Livestream auf DAZN

Zuerst die Fußballer: Beim Gipfeltreffen im Santiago Bernabeu muss der FC Barcelona unbedingt gewinnen, um seine realistische Chance auf den Meistertitel aufrecht zu erhalten. Drei Punkte trennen die Erzrivalen in der Primera Division aktuell voneinander - und Barca hat schon ein Spiel mehr absolviert.

Die besten Fußballer der Welt sind gefordert: Cristiano Ronaldo kann mit Real Madrid nach seiner Gala gegen Bayern München für die Vorentscheidung in LaLiga sorgen, während Lionel Messi bei der Blaugrana durch die Sperre von Neymar noch stärker gefordert ist.

Während DAZN das um 20.45 Uhr beginnende Stream im Livestream zeigt, bietet Dir SPOX.com bereits kurz nach Abpfiff die Highlights!

Das musst du wissen:

NBA im LIVESTREAM FOR FREE bei SPOX.com

In der NBA sieht die Ausgangslage ähnlich und doch ganz anders aus. Die Playoffs laufen. Alles oder nichts ist die Devise auf dem Weg zur Championship, besonders für Oklahoma City.

Hat Russell Westbrook noch ein Monster-Triple-Double auf Lager? Nach Spiel 3 schöpfen die Thunder wieder Hoffnung, liegen aber in der Best-of-Seven-Serie noch mit 1-2 zurück. Ein Sieg muss her, um den vorentscheidenden Erfolg der Rockets zu verhindern. Aber Houstons Superstar James Harden ist ebenfalls in Bestform, wie er mit 44 Punkten im letzten Duell bewies.

Spiel 4 der Serie beginnt um 21.30 Uhr. Du kannst den kostenlosen Livestream ganz entspannt und einhundertprozentig legal parallel zum Clasico verfolgen. Wenn das kein epischer Sonntagabend wird...