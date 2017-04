Serie gedreht! Boston holt Spiel 5

Donnerstag, 27.04.2017

Die Celtics haben die Serie gedreht. Nach zwei Heimniederlagen zu Beginn holte sich der Topseed der Eastern Conference das wichtige Spiel 5. Die Bulls führten dabei noch im vierten Viertel, fielen aber in den letzten acht Minuten auseinander und verloren das Schlussviertel mit 29:16.

Isaiah Thomas blühte dabei erst in der zweiten Halbzeit auf, nachdem er zuvor lediglich ein Field Goal vorzuweisen hatte. Durch zahlreiche Auftritte an der Freiwurflinie (11/11 FT) waren es am Ende 24 Punkte. Auch Avery Bradley konnte die die gleiche Ausbeute vorweisen. Al Horford machte sein bestes Spiel der Serie und steuerte 21 Punkte, 7 Rebounds und 9 Assists bei.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Beeindruckend war die Trefferquote von der Charity Stripe (23/23 FT) sowie lediglich 6 Turnover. Dies machte die schwache Quote von Downtown (9/40) beinahe vergessen.

Für Chicago schnupperte Dwyane Wade (26 Punkte, 7/18 FG, 11 Rebounds, 8 Assists) an seinem ersten Playoff-Triple-Double, Jimmy Butler steuerte 14 Zähler und 8 Boards bei. Paul Zipser kam in knapp 18 Minuten Einsatzzeit auf 5 Punkte (2/3 FG) und 3 Rebounds.

Die Reaktionen:

Dennis Schröder (Hawks): "Wir hatten es in den eigenen Händen. Kleinigkeiten haben entschieden. Wir müssen in der Crunchtime einfach einen besseren Job machen."

Scott Brooks (Head Coach Wizards) über die Defense: "Wir haben lange Videos studiert und ehrlich und direkt die Fehler angesprochen. Ich denke, wir haben heute einiges davon umgesetzt."

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Brad Stevens brachte die gleiche Starting Five wie in Spiel 4, also auch Gerald Green. Dazu gesellten sich Thomas, Bradley, Crowder und Horford. Bei den Bulls wurde Rondo nicht rechtzeitig fit, stattdessen durfte sich diesmal Canaan (statt Grant) versuchen. Wade, Butler, Mirotic und Lopez waren die anderen Starter.

LeBron James' Sweeps: Ein königlicher Straßenfeger © getty 1/14 Die Cavaliers haben die Pacers mit 4-0 aus den Playoffs geworfen. Indiana ist damit nur das jüngste Opfer von King James – wir blicken zurück auf alle Sweeps in der Karriere des Kings /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks.html © getty 2/14 2007: Bei LeBrons zweiter Playoff-Teilnahme sweepte er erstmals ein Team. Die Wizards um Antawn Jamison (32 Punkte im Schnitt) hatten keine Antwort auf James (27,8 Punkte, 8,5 Rebounds, 7,5 Assists) /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=2.html © getty 3/14 LeBron erreichte dabei zum ersten Mal in seiner Karriere die Finals – doch diese wurden zur Lehrstunde. Von den Spurs kassierte er den ersten und einzigen Sweep seiner Laufbahn /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=3.html © getty 4/14 2009: In seinem (vorerst) vorletzten Jahr bei den Cavs holte LeBron den Besen gleich doppelt heraus. Zunächst mussten die Pistons in der ersten Runde dran glauben /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=4.html © getty 5/14 In der zweiten Runde waren dann die Hawks um Josh Smith und Joe Johnson dran. Die Hawks sind mittlerweile der erklärte Lieblingsgegner von LeBron /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=5.html © getty 6/14 2012 gelang den Heat zwar kein Sweep, dennoch wird die Serie gegen die Knicks hier aufgeführt: Beim 4-1 kassierte LeBron zum bisher letzten Mal (!) eine Niederlage in der ersten Runde /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=6.html © getty 7/14 2013: Im dritten Anlauf der erste Sweep in Miami: In Runde eins mussten die Milwaukee Bucks dran glauben. Und das trotz ihres legendären Backcourts um Monta Ellis und Brandon Jennings /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=7.html © getty 8/14 2014: Da durften die Bobcats ausnahmsweise mal in die Playoffs, nur um in Runde eins direkt von LeBron gesweept zu werden. Schade, dass Michael Jordan nicht auch mitspielte /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=8.html © getty 9/14 2015: Rückkehr nach Cleveland! Und direkt mal ein Ausrufezeichen – die frühere Nemesis Boston wurde in Runde eins herausgekegelt. Keine Chance für den damaligen Sixth Man Isaiah Thomas und Co. /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=9.html © getty 10/14 Und noch einer: Obwohl Kevin Love verletzt war und Kyrie Irving nur zwei Spiele absolvierte, sweepten die Cavs in den Conference Finals auch Atlanta. LeBron? 30,3 Punkte, 11 Rebounds, 9,3 Assists. Geht /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=10.html © getty 11/14 2016: Auf dem Weg zum ersten Titel in Cleveland mussten zunächst die Pistons dran glauben. Dabei erklärte deren Rookie Stanley Johnson vorher, er sei in LeBrons Kopf… /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=11.html © getty 12/14 In der Runde danach waren wieder einmal die Hawks ein Opfer LeBrons. Wer nicht mitgezählt hat: LeBron hat eine persönliche 12-0-Bilanz gegen Atlanta! /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=12.html © getty 13/14 2017: Erste Runde, erster Sweep. Da konnte sich Paul George noch so strecken: LeBron fegte Indiana mit 32,8 Punkten, 9,8 Rebounds und 9 Assists aus den Playoffs /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=13.html © getty 14/14 Und wer ist als nächstes dran? Die Hawks werden es diesmal nicht sein – in der nächsten Runde trifft Cleveland entweder auf Toronto oder auf Milwaukee /de/sport/ussport/nba/1704/diashows/lebron-james-sweeps/cavaliers-heat-sweep-pistons-wizards-hawks,seite=14.html

1. Viertel: Erneut erwischten die Bulls im TD Garden den besseren Start. Das lag auch an der schwachen Wurfauswahl der Celtics. Sieben der ersten acht Versuche waren Dreier, kein einziger ging durch die Reuse. Sechs Punkte nach sieben Minuten waren schwach. Die Bulls starteten zwar dank Wade gut, doch verpassten es, ein frühes Polster aufzubauen. So schossen sich die Celtics warm und trafen nun aus der Distanz. Ein 11:2-Run brachte zum Ende des Viertels die 23:20-Führung.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager

2. Viertel: Schön anzuschauen war es weiter nicht. Die Celtics knallten Dreier um Dreier auf den Ring. So konnten sich die Bulls zahlreiche Turnover erlauben. Auch Thomas war noch überhaupt nicht im Spiel, wodurch Bradley mehr Scoringaufgaben übernahm. Chicago kam immer wieder Wege in die Zone und konnte so konstant punkten. Thomas machte dann eine Minute vor der Pause sein erstes Field Goal. 52:50 Celtics.

Folge NBA.de bei Twitter - wie Dirk Nowitzki!

3. Viertel: Von Downtown ging für IT4 weiter nichts. Dafür fand er nun Wege am Ring abzuschließen. Anders die Bulls, die dank Triples von Wade und Butler wieder die Führung übernahmen. Auch Lopez tat den Celtics in der Zone weh. Allerdings kollabierten die Bulls gegen Ende des Viertels defensiv gleich mehrfach und luden die Celtics zu offenen Würfen ein, die sie nun besser trafen. Butler setzte mit der Sirene von Downtown den Schlusspunkt. 81:79 Bulls.

4. Viertel: Butler ging bei den Bulls auf die Bank, doch Chicago überstand die Phase ohne größeren Schaden. Durch dumme Ballverluste gerieten die Gäste aber wieder in Probleme. Die Celtics konnten sich mit einem Run ein wenig absetzen. Es machte sich Frust breit. Wade und Lopez kassierten technische Fouls. Bei 15 Punkten Vorsprung schien das Ding gelaufen, doch Wade antwortete noch einmal mit sechs schnellen Zählern. Als Horford dann Mirotic alt aussehen ließ, wedelte Hoiberg eine Minute vor dem Ende mit der weißen Fahne. Die Celtics gewannen mit 108:97.

Celtics vs. Bulls, Game 5: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Avery Bradley. Während seine Mitspieler Backstein für Backstein warfen, suchte er nach anderen Lösungen und entwischte seinen Gegenspielern mit cleveren Cuts, was der stockenden Celtics-Offensive enorm half. Auch seine Defense gegen Butler und Wade war wie immer gern gesehen.

Doppelter Dennis und Dirks außerirdische Heldentaten © getty 1/12 27 Punkte schenkte Dennis Schröder den Wizards in Spiel 3 der ersten Playoffrunde ein. Mit seiner bärenstarken Leistung stellte der Deutsche seinen Punkte-Bestmarke in den Playoffs ein ... /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf.html © getty 2/12 ...jene 27 Punkte hatte Schröder nämlich schon einmal vor einem Jahr aufgelegt, als er den Cleveland Cavaliers in Game 1 der Eastern Conference Semifinals als Bankspieler beeindruckend die Stirn bot /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=2.html © getty 3/12 Würde man eine Top 20 der besten Playoffleistungen aller deutscher Spieler aufstellen, würde diese lediglich aus Highlights von Dirk Nowitzki bestehen. Wir beschränken uns auf einige Top-Leistungen wie seine beiden Monster-Spiele gegen OKC 2011 ... /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=3.html © getty 4/12 In Spiel 1 der Western Conference Semifinals schenkte Nowitzki einem gewissen Kevin Durant sagenhafte 48 Punkte ein. Bis heute sein zweitbester Playoff-Bestwert. In Game 5 sorgte er schließlich mit 40 Zählern für den Einzug in die NBA-Finals /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=4.html © getty 5/12 Unvergessen auch Dirks Leistungen in den NBA-Finals 2011, als er die Mavs zur Championship über die Heat um James und Wade führte. Sein besten Zahlen legte er bei der Niederlage in Game 3 mit 34 Punkten und 11 Rebounds auf /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=5.html © getty 6/12 In den Conference Semifinals 2001 schieden die Mavericks in Game 5 zwar gegen die Spurs aus, Nowitzki zeigte mit 42 Punkten, 18 Rebounds und 6 Steals aber eine seiner bis dato besten Karriereleistungen /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=6.html © getty 7/12 Nowitzkis 46 Punkte in Game 1 der ersten Playoffrunde gegen die Trail Blazers 2003, als er beim 96:86-Sieg fast die Hälfte aller Punkte der Mavs machte, ist punktetechnisch gerade einmal seine drittbeste Leistung in der Postseason /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=7.html © getty 8/12 Seine bisherige Scoring-Bestmarke setzte Nowitzki in Game 5 der Conference Finals 2006, als er Kumpel Steve Nash und den Phoenix Suns auf dem Weg in die Finals unglaubliche 50 Punkte und 12 Rebounds einschenkte /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=8.html © getty 9/12 Und auch das letzte seiner fünf Playoffspiele mit mindestens 40 Punkten sollte nicht vorenthalten werden. In Game 4 der Conference Semifinals 2009 führte er die Mavs mit 44 Punkten und 13 Rebounds zum Sieg über die Denver Nuggets /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=9.html © getty 10/12 Genug von Nowitzki. Auch wenn der Vergleich hinkt, muss sich Detlef Schrempf nicht verstecken. Seine Playoff-Bestmarke? 29 Punkte, 8 Assists und 7 Rebounds für die Pacers in Game 3 der ersten Playoffrunde 1993 gegen die Knicks /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=10.html © getty 11/12 Auch im Dress der Super Sonics wusste "The Great Teuton" bekanntlich zu überzeugen. 1996, als er mit Seattle bis in die Finals einzog, markierte er in Game 3 der Conference Semifinals gegen die Rockets mit 28 Punkten seinen zweitbesten Playoff-Wert /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=11.html © getty 12/12 Zum Schluss sollte auch Paul Zipser nicht vergessen werden. Der legte immerhin in Game 2 der ersten Runde 2017 einen Playoff-Bestwert von 16 Punkten auf. Da dürfte noch mehr für ihn gehen /de/sport/diashows/1704/nba/deutsche-playoffs/beste-leistungen-dirk-nowitzki-dennis-schroder-detlef-schrempf,seite=12.html

Der Flop des Spiels: Wo war eigentlich Jimmy Butler im vierten Viertel? Während Wade sich nach Kräften mühte, tauchte der zweite Bulls-Star in den letzten zwölf Minuten komplett ab. Der Small Forward nahm nur noch zwei Würfe und wirkte doch arg frustriert. Fand über das komplette Spiel seinen Rhythmus nicht. Mit einem starken Jimmy Buckets wäre für die Bulls etwas drin gewesen.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das fiel auf:

Man kann Fred Hoiberg nicht vorwerfen, dass nicht alles versucht hat auf Point Guard. Canaan konnte im ersten Viertel keine Akzente setzen. Carter-Williams bekam auch nur zwei Minuten. So grub der Coach Anthony Morrow aus und ließ Wade den Spielaufbau übernehmen. Der Edelshooter machte seine Sache dabei gut und half mit 8 Punkten im ersten Durchgang. Flüssig lief die Offense trotzdem nicht. 16 Turnover (Celtics: 5) waren dann doch eine Ecke zu viel.

25 Versuche von Downtown nahmen die Celtics vor der Pause. Das war definitiv zu viel, aber auch genau das, was die Defense der Bulls den Gastgebern gab. Fehlende Abstimmung bei den Gästen führte immer wieder zu großen Lücken, die Rotationen passten überhaupt nicht. Dies war wenig verwunderlich, da mit Canaan und Morrow Spieler auf dem Court standen, die über Monate keine Rolle spielten. Da Boston aber kalt von draußen blieb, ging die "Strategie" sogar auf.

Von den Flügelspielern der Celtics kam auch diesmal viel wenig. Green und Crowder konnten nur mickrige zwei Field Goals verbuchen (bei 11 Versuchen). Gerade Crowder kommt überhaupt nicht in die Serie. Seine Dreierquote beträgt mickrige 26,3 Prozent (6/27), in diesem Spiel kamen fünf Backsteine hinzu. Der kritisierte Horford rehabilitierte sich dagegen und verteilte stark im Post die Bälle. Hätten die Celtics nicht so viele Backsteine geworfen, wären es noch deutlich mehr Assists für den Center geworden.

Der TD Garden scheint die Lieblings-Arena von Lopez zu sein. Speziell im dritten Viertel gehörte die Zone dem Bulls-Center. 10 Punkte steuerte er bei und erinnerte einmal mehr eher an Moses Malone, als an einen durchschnittlichen Big Man. Da sei ihm auch sein Shaqtin' a Fool Moment vergönnt, als er einen Runner über die Korbanlage schmiss.

Das Playoff-Bracket im Überblick