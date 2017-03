Rondo dachte, er wäre bei einem Gewinner-Team

Dienstag, 14.03.2017

Der 31-jährige Point Guard war im Sommer von den Bulls verpflichtet worden. "Ich würde gerne Teil einer Gewinner-Franchise sein", erklärte er nun gegenüber dem Boston Globe. "Ich dachte, das wäre hier der Fall. Aber die Leute oben denken in eine andere Richtung. Es nervt, wenn man die Chance hat, in die Playoffs zu kommen, sie aber was anderes vorhaben."

Mit einer Bilanz von 35 Niederlagen bei 32 Siegen stehen die Bulls derzeit auf Rang neun mit einem halben Spiel Rückstand auf die achtplatzierten Bucks. Rondo legt in dieser Spielzeit 6,8 Punkte (schlechtester Wert seit seiner Rookie-Saison) und 6,4 Assists auf.

Die Beziehung zu Coach Hoiberg, der Rondo mal starten und mal gar nicht zum Einsatz kommen lässt, scheint nicht besonders gut zu sein: "Ich möchte einen geradlinigen Coach haben. Ich will mich mit einem Coach zusammensetzen können, um eine Beziehung aufzubauen. Ich möchte wissen, was seine Ziele sind." All dies trifft auch Hoiberg offenbar nicht zu.

Die Bulls in der Übersicht