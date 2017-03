NBA bittet Iggy zur Kasse

Dienstag, 14.03.2017

10.000 Dollar soll Iguodala zahlen, wie Kiki VanDeWeghe, Executive Vice President of Basketball Operations der NBA, am Montag verkündete. Damit wurde auf seine Aussagen nach der 102:103-Niederlage gegen die Timberwolves reagiert.

Der Finals-MVP von 2015 wurde nach dem Spiel mit der Nachricht konfrontiert, dass Coach Steve Kerr für die kommende Partie gegen San Antonio ihn, Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green schonen würde, und sagte dazu: "Keine Ahnung. Ich tue das, was Meister sagt." Zudem benutzte er mehrfach das N-Wort und überraschte damit alle Anwesenden.

Iguodala hat mittlerweile klargestellt, dass er Kerr damit nicht angreifen wollte und dass er eine "großartige Beziehung mit Kerr" habe. Für seine Aussagen hat er sich bereits entschuldigt.

Kerr sah die Sache aber von Beginn an nicht so eng. "Ihr wurdet einfach ge-Andre't", sagte er nach dem San-Antonio-Spiel zu den Journalisten. "Er macht Witze und stachelt manchmal gerne ein Feuer an, ohne es ernst zu meinen. Mir hat das nichts ausgemacht. Es ist einfach Andre."

