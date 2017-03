Medien: Harden spielt verletzt

Montag, 27.03.2017

Am 18. März in fiel Harden beim Spiel gegen die Denver Nuggets unglücklich und hat seitdem Probleme mit dem linken Handgelenk. "Es ist alles in Ordnung", so die Aussage vom Bart gegenüber ESPN nach dem Sieg gegen Oklahoma City Thunder. Dennoch trug Harden beim Postgame-Interview eine Bandage.

"Er hat mir in New Orleans gesagt, dass er ein wenig angeschlagen ist", berichtet Coach Mike D'Antoni: "Vermutlich wird er damit die gesamte Saison zu tun haben. Es ist eine Sehne, die er eingeklemmt hat, als er gefallen ist. Wenn er eine Pause braucht, dann wird er pausieren, bis er wieder fit ist."

Doch das wird Harden nach seinen Kommentaren über das Schonen von Starspielern vermutlich nicht. Sein Spiel hat auch nicht allzu sehr unter der Verletzung gelitten. In den vergangenen drei Partien kommt der Bart auf durchschnittlich 33 Punkte, 6,3 Rebounds, 13,3 Assists und 49 Prozent aus dem Feld.

James Harden im Steckbrief