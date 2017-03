Pleiß-Double-Double reicht Gala nicht

Sonntag, 12.03.2017

Im Istanbuler Derby gegen Fenerbahce stand der deutsche Center in der Starting Five und insgesamt 32 Minuten auf dem Parkett. In dieser Zeit legte er 12 Punkte (5/7 FG) und starke 14 Rebounds auf. Zum Sieg reichte es allerdings nicht: Fenerbahce siegte dann eines starken Bobby Dixon (16 Punkte, 7 Assists) mit 79:75. Fenerbahce bleibt damit auf Platz 2, Galatasaray belegt den sechsten Rang.

In der spanischen ACB glänzte derweil Robin Benzing mit einer starken Leistung. Er holte mit Zaragoza einen lockeren 85:59-Sieg gegen Rio Obradorio und steuerte 22 Punkte (5/10 Dreier) zum Erfolg bei. Für Johannes Voigtmann und Saski Baskonia lief es weniger gut: Gegen ICL Manresa setzte es eine 82:87-Niederlage. Voigtmann (8 Punkte, 5 Rebounds) blieb unauffällig.

Für Point Guard Heiko Schaffartzik und sein Team Nanterre in der französischen Liga gab es einen 99:88-Sieg über Monaco. Dem 33-Jährigen gelangen 6 Punkte und 5 Assists.

Kostja Mushidi stand beim 82:69-Sieg von Mega Leks gegen Karpos Sokoli in der ABA stolze 27 Minuten auf dem Feld und nutzte diese Spielzeit für 7 Punkte und 2 Assists. Sein Team steht mit 11 Siegen und 15 Niederlagen auf Platz 6 der Tabelle.

