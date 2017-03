30.000! Dirk macht sich endgültig unsterblich

Mittwoch, 08.03.2017

Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain - und nun auch Dirk Nowitzki! Durch einen sensationellen Auftritt gegen die Lakers trat der Deutsche dem elitären Club der Spieler bei, die in ihrer Karriere mindestens 30.000 Punkte erzielt haben. Dirk steht mit 30.005 Zählern auf Platz 6 der All-Time Scoring List.

Er war von Anfang an nicht zu stoppen und hatte schon nach 6 Minuten 14 Punkte (5/5 FG) auf dem Konto. Somit fehlten nur noch 6 bis zur magischen Grenze. Am Anfang des zweiten Viertels war es dann so weit: Der 38-Jährige erzielte einen seiner unnachahmlichen Fadeaways für Punkt Nummer 30.000 seiner großen Karriere. Das American Airlines Center stand Kopf.

Am Ende des Spiels hatte er 25 Punkte und 11 Rebounds gesammelt. Die Lakers stellten zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr da und waren nur Zuschauer bei Nowitzkis großer Show. Julius Randle konnte immerhin ein Triple-Double verbuchen (13 Punkte, 18 Rebounds, 10 Assists).

Die Reaktionen:

Dirk Nowitzki (NBA-Legende): "Es fühlt sich alles noch surreal an. Ich bin früh heiß gelaufen. Die Jungs haben mir gute Würfe verschafft. Als ich dann im zweiten Viertel 18 Punkte hatte und sah, wie alle voller Erwartung aufstanden, bin ich etwas nervös geworden und habe einen Airball geworfen. Als es dann aber doch so weit war, war es einfach nur ein großartiger Moment, den ich mit großartigen Teammates, Coaches und Fans teilen durfte. Es war mir eine Ehre."

Adam Silver (Commissioner): "In seiner 19-jährigen Karriere mit den Mavericks war Dirk immer ein Vorbild und großartiger Botschafter für unser Spiel. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug in diesen exklusiven 30.000-Punkte-Klub."

All-Time Scorer: 30.000! Dirk erklimmt den Olymp © getty 1/25 PLATZ 25: Carmelo Anthony (2003 - heute)- 23.936 Punkte in 964 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks (Stand 07.03.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant.html © getty 2/25 PLATZ 23: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=2.html © getty 3/25 PLATZ 23: Vince Carter (1998 - heute) - 24.409 Punkte in 1.330 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis (Stand 07.03.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=3.html © getty 4/25 PLATZ 22: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=4.html © getty 5/25 PLATZ 21: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=5.html © getty 6/25 PLATZ 20: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=6.html © getty 7/25 PLATZ 19: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=7.html © getty 8/25 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=8.html © getty 9/25 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=9.html © getty 10/25 PLATZ 16: Paul Pierce (1998 - heute) - 26.364 Punkte in 1.331 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers (Stand 13.02.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=10.html © getty 11/25 PLATZ 15: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=11.html © getty 12/25 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=12.html © getty 13/25 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=13.html © getty 14/25 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=14.html © getty 15/25 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=15.html © getty 16/25 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=16.html © getty 17/25 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=17.html © getty 18/25 PLATZ 8: LeBron James (2003 - heute) - 28.316 Punkte in 1.044 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand 07.03.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=18.html © getty 19/25 PLATZ 7: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=19.html © getty 20/25 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 30.005 Punkte in 1.377 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 08.03.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=20.html © getty 21/25 PLATZ 5: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=21.html © getty 22/25 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=22.html © getty 23/25 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=23.html © getty 24/25 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=24.html © getty 25/25 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=25.html

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Die Mavs starteten mit den drei Guards Yogi Ferrell, Wesley Matthews und Seth Curry. Dazu gesellten sich Harrison Barnes und Dirk Nowitzki auf der Fünf. Sie bekamen es mit D'Angelo Russell, Nick Young, Brandon Ingram, Julius Randle und Tarik Black zu tun.

1. Viertel: Machte Dirk hier kurzen Prozess mit seinen 30.000 Punkten? Die ersten 8 seines Teams gingen auf seine Kappe - der Mann war heiß! Und spätestens, als er ein Dreipunktspiel nachlegte, schien es eine Frage der Zeit zu sein, bis er auf seine benötigten 20 Zähler kommen würde. Die Lakers-Defense schaute fasziniert zu. Zu ihrem Glück bekam der Dirkster dann erstmal seine verdiente Pause. Er kam jedoch schnell zurück und legte die Punkte 15 und 16 nach, ehe sein erster Fehlwurf folgte. 38:29 Dallas.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

2. Viertel: Die Arena stand Kopf! Dirk wurde gegen Larry Nance Jr. isoliert und traf einen seiner einmaligen Fadeaways! Die 30.000 waren geknackt - am Anfang des zweiten Viertels! Was für eine legendäre Vorstellung des Deutschen. Kurze Zeit später ließ er einen weiteren Dreier regnen, dann gab es die Auszeit und eine emotionale Party. Man, was ist das für eine Maschine! 70:52 zur Halbzeit. Aber wen interessierte das?

3. Viertel: Dirk hatte sein Werk verrichtet und nahm sich zurück. Allerdings hatten auch die "restlichen" Mavs überhaupt keine Probleme mit der sogenannten Lakers-Verteidigung. So wuchs der Vorsprung stetig an. Dabei gefiel das Zusammenspiel von Nerlens Noel und Seth Curry. Bei den Lakers taute Jordan Clarkson als Bankspieler auf. Doch es half Tinseltown nichts: 103:74 Dallas.

Folge NBA.de bei Twitter - wie Dirk Nowitzki!

4. Viertel: Dirk wurde früh vom Parkett genommen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war das Spiel bloß noch Garbage Time. Das war allerdings egal - schließlich passierte in der ersten Halbzeit schon das, was alle wollten. Am Ende gewann Dallas mit 122:111.

Mavs vs. Lakers: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Sehr witzig. Was für eine Show vom 7-Foot-Schnitzel! Dirk packte schon in den ersten 6 Minuten des Spiels all seine Signature Moves aus und ließ die Crowd wissen, dass sie nicht bis zum nächsten Spiel auf die 30.000er-Marke warten muss. Dirk war von Anfang an im Tunnel - und zeigte, dass er auch mit 38 Jahren noch ein Elite-Scorer sein kann.

Der Flop des Spiels: Jeder, der diesen Abend nicht genossen hat.

Das fiel auf:

Playoff-Rennen? Tanking? An diesem Abend alles egal. Das American Airlines Center kannte nur ein Thema: Dirks 30.000. Entsprechende T-Shirts waren ausgelegt, Tribute-Videos flimmerten auf dem Video-Würfel. Als Dirk dann 14 Punkte in den ersten 6 Minuten erzielte, war die Stimmung bereits überschwänglich.

Dass es so schnell gehen würde, ahnten allerdings die wenigsten. Es waren erst ein paar Minuten im zweiten Viertel gespielt, da erzielte Dirk schon seinen 20. Punkt des Abends. Und wie sollte es anders sein: Es war ein Fadeaway! So wurde Larry Nance Jr. Statist bei einem der legendärsten Treffer in Dirks Karriere.

Apropos Statisten: Was die Lakers-Defense an diesem Abend veranstaltete, war schon nicht mehr feierlich. Sie vergaßen Dirk im Pick-and-Pop (!), spielten bei Drives der Guards praktisch überhaupt keine Helpside und liefen darüber hinaus äußerst lustlose Closeouts. So hatten die Mavs nach 3 Vierteln schon 103 Punkte und eine Wurfquote von 60 Prozent auf dem Konto. Die Dreierquote war genauso hoch.

Der Spielplan im Überblick