Medien: Mavs sichern sich Noel

Donnerstag, 23.02.2017

Demnach haben die Mavs im Gegenzug für Noel Andrew Bogut, Justin Anderson sowie einen stark geschützten Erstrundenpick nach Philadelphia geschickt.

Während Bogut bei den Sixers vermutlich direkt wieder aus seinem Vertrag herausgekauft werden und sich einem anderen Team anschließen wird, wird der Pick nur dann ein Erstrundenpick, sollte Dallas 2017 außerhalb der ersten 18 draften.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Dies ist aufgrund der Tabellensituation nahezu unmöglich. Im Normalfall werden aus dem Erstrundenpick daher zwei Zweitrundenpicks, wie ESPN berichtet.

Noel, der 2013 an 6. Stelle gedraftet wurde, hatte für die Sixers in dieser Saison bisher 8,9 Punkte und 5,9 Rebounds aufgelegt, war hinter Joel Embiid allerdings klar in der internen Hackordnung zurückgefallen und stand nur in sieben Spielen in der Starting Five. Der Center wird im kommenden Sommer Restricted Free Agent. Die Mavericks sollen schon lange ein Auge auf ihn geworfen haben.

Nerlens Noel im Steckbrief