Medien: Cavs nicht mehr an Melo interessiert

Samstag, 04.02.2017

Das berichtet Joe Varden vom Cleveland Plain Dealer. Demnach sollen dem Journalist gleich mehrere Quellen innerhalb der Cavs-Organisation mitgeteilt haben, dass Cleveland von einem Trade für Melo im Moment absieht. Komplett sicher sei dies nicht, aber doch ein sehr unwahrscheinlicher Fall.

Das große Fragezeichen bei den Cavaliers bleibt aber Kevin Love. Die Cavs würden über einen Trade von Love nachdenken, wenn sie im Tausch dafür einige talentierte Rollenspieler bekommen würden. Allerdings berichtet Varden auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Love noch vor der Trade-Deadline verschifft wird.

Auch LeBron James hat sich gegenüber ESPN über die Situation von Carmelo Anthony in New York geäußert. Demnach sei es ihm egal, wo sein Buddy spiele: "Ich möchte für meinen Freund nur das Beste, egal was es ist", erklärte James vor dem Abflug zum Spiel bei den Knicks. "Er hat sehr viel für die Franchise getan, genauso wie in Denver. Wir werden sehen, was passiert."

Auch Kevin Love wurde mit den Gerüchten von cleveland.com konfrontiert. Der Power Forward, der auch im All Star Game starten wird, konnte darüber aber nur lachen und gab zu Protokoll, dass er glauben, dass er "für lange Zeit" in Cleveland bleiben wird.

