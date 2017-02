Medien: Chandler will weg aus Denver

Freitag, 03.02.2017

Wie USA Today berichtet, ist Chandler mit seiner Situation bei den Denver Nuggets nicht mehr einverstanden. Demnach soll der Forward frustriert sein, da seine Rolle im Team weiter nicht klar definiert ist. In seinen 44 Einsätzen in diesem Jahr stand der Flügelspieler nur in 13 Spielen in der Starting Five.

Dabei spielt Chandler die beste Saison seiner Karriere. In rund 30 Minuten pro Spiel legt er bislang 15,4 Punkte und 6,7 Rebounds für die Nuggets auf, die in der Western Conference mit zahlreichen anderen Teams um den letzten Playoff-Spot kämpfen. Einen Trade habe er der Forward allerdings noch nicht direkt gefordert.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In dieser Spielzeit streicht Chandler 11,2 Millionen Dollar ein, in den kommenden zwei Jahren stehen ihm weitere 25,4 Millionen zu, wobei das letzte Jahr eine Spieleroption beinhaltet. Die Nuggets akquirierten den Flügel im Jahr 2011, als er Teil des Pakets war, welches Denver im Gegenzug für Carmelo Anthony von den New York Knicks bekamen.

Wilson Chandler im Steckbrief