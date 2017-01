Medien: Bulls bieten Rondo und Mirotic an

Montag, 23.01.2017

Das berichtet zumindest die Chicago Sun Times. Dabei beruft sie sich auf Quellen innerhalb der Franchise. Demnach habe General Manager Gar Forman schon mehreren Teams die beiden Spieler angeboten - aber bis jetzt noch keinen Deal gefunden, der den eigenen Anforderungen entspricht.

Rondos Zukunft steht in der Windy City ohnehin unter keinem guten Stern. In der laufenden Saison verlor er nicht nur seinen Platz in der Starting Five, sondern wurde des Öfteren gar nicht mehr von Coach Fred Hoiberg eingesetzt. Seine 6,6 Punkte und 6,7 Assists im Schnitt sind die schlechtesten Werte seit seiner Rookie-Saison.

Auch bei Nikola Mirotic läuft es nicht rund: Seine 9,3 Punkte sind ebenso ein Karrieretiefstwert wie die Dreierquote von 31,1 Prozent.

