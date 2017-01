Lakers: Russell fehlt wohl zwei Wochen

Sonntag, 22.01.2017

Im Spiel gegen die Indiana Pacers war der Guard auf den Fuß seines Mitspielers Julius Randle getreten. Im Anschluss musste Russell die Partie verlassen.

Im Anschluss wurde der Sophomore untersucht und eine Wadenzerrung und eine Verstauchung festgestellt. In einer Woche wird der Guard dann erneut untersucht.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auch Lakers-Coach Luke Walton gab sich bereits nach der Partie optimistisch: "Ich denke nicht, dass es so schlimm ist, wie es zunächst aussah. Er sagte mir bereits in der Pause, dass er okay ist."

Russell legte in dieser Saison bislang 14,3 Punkte, 4,4 Assists sowie 3,7 Rebounds in 34 Spielen auf.

D'Angelo Russell im Steckbrief