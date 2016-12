Curry: Mehr Pick-and-Rolls, bitte!

Freitag, 30.12.2016

"Ich will definitiv mehr Pick-and-Rolls laufen", erklärte er vor versammelter Reporter-Runde. "Es ist egal, ob ich dadurch mehr Würfe bekomme oder dadurch das Ball Movement angekurbelt wird."

"Beim Christmas Game am Sonntag gab es einige Situationen, in denen wir wirklich gut waren. Unter anderem dann, wenn wir Pick-and-Roll gespielt haben. Deshalb sollten wir vielleicht öfter darauf zurückgreifen", fügte er an. Statistisch ist die Zahl von Pick-and-Rolls mit Curry von 6,7 in der Vorsaison auf 4,5 in dieser Spielzeit gesunken.

Was aber auch erwähnt werden sollte: Seine Effizienz in diesem Playtype ist ebenfalls zurückgegangen von 1,1 Points per Posession auf 0,72. Auch darüber hinaus "leiden" seine Stats unter der Ankunft von Kevin Durant. Unter anderem sank Currys Punkteschnitt von 30,1 auf 24,2.

