"Keine Ähnlichkeiten zwischen mir und MJ"

Freitag, 30.12.2016

"Unsere Art, zu spielen, ist sehr unterschiedlich", erklärte er vor versammelter Reporter-Runde. "Er war viel mehr ein Scorer, als ich es bin. Zudem hat er in dem Alter, in das ich nun komme, sehr viel im Lowpost gearbeitet. Auch, wenn man unsere Dominanz im gleichen Alter vergleichen will: Es gibt keine Ähnlichkeiten."

Zudem betonte der amtierende Finals MVP, dass er das Spiel von MJ im fortgeschrittenen Alter nicht besonders viel analysieren würde. Auf die Nachfrage, ob zumindest der Fadeaway aus dem Post eine Sache wäre, die er kopieren könnte, hatte er ebenfalls eine negative Antwort parat: "Er springt bei seinen Fadeaways viel höher, als ich es tue. Nochmal: Unsere Spielweise und Körper sind komplett unterschiedlich."

James hat mittlerweile drei Championships auf dem Konto, eine davon holte er dieses Jahr mit den Cleveland Cavaliers. Jordan kam insgesamt auf sechs Titel.

