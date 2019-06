Atlanta Braves einigen sich wohl mit Dallas Keuchel auf Einjahresvertrag

Die Atlanta Braves haben sich offenbar mit Dallas Keuchel über eine einjährige Zusammenarbeit geeinigt. Der 32-Jährige soll bereits am Wochenende seinen ersten Einsatz haben.

Das berichtet Tim Brown von Yahoo Sports. Brown zufolge erhält Keuchel für sein Jahr bei den Braves rund 13 Millionen US-Dollar. Am Freitag soll er seinen obligatorischen Medizincheck ablegen und in der Nacht von Samstag auf Sonntag seinen ersten Einsatz auswärts bei den Miami Marlins haben.

Der 32-jährige Keuchel war als Free Agent zuletzt bei den New York Yankees gehandelt worden. Dem Linkshänder wurden aus New York wohl rund 17,9 Millionen US-Dollar angeboten. In der vergangenen Saison hatte er für die Houston Astros gespielt und erreichte 153 Strikeouts.

Keuchel galt als einer der besten Pitcher unter den verfügbaren Free Agents, wurde allerdings in der Offseason bei keiner Franchise unter Vertrag genommen, nachdem er die Angebote der Boston Red Sox sowie der Astros ablehnte.