MLB: Chicago White Sox stellen Rekord mit 20 Strikeouts gegen Detroit Tigers ein

Die Chicago White Sox haben einen Rekord eingestellt. Der Pitching Staff des Teams servierte 20 Strikeouts beim 4:1-Heimsieg über die Detroit Tigers am Sonntag.

Starter Reynaldo Lopez (14 SO) und die Reliever Jace Fry, Kelvin Herrera und Alex Colome (je 2 SO) stellten damit den MLB-Rekord in einem Spiel über neun Innings ein. Insgesamt gab das Team auch nur zwei Hits ab.

"Die heutige Vorstellung war eine der besten in meiner Karriere, definitiv", sagte Lopez: "Alles funktionierte perfekt und ich fühlte mich gut."

Die 14 Strikeouts waren ein Karrierebestwert für Lopez. 13 dieser Strikeouts waren das Resultat seines Fastballs, was der Höchstwert für einen White-Sox-Pitcher in den letzten zehn Jahren war.

Laut ESPN Stats & Info sind die White Sox das siebte Team insgesamt, das auf 20 Strikeouts in einem Spiel über neun Innings kam.