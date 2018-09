MLB: Trotz Pleite gegen Erzrivalen - New York Yankees setzen Homerun-Bestmarken

Die New York Yankees haben zwar am Donnerstag gegen die Boston Red Sox verloren und damit auch den Kampf um die American League East. Doch das hielt sie nicht davon ab, gleich zwei Homerun-Bestmarken aufzustellen.

Im zweiten Inning schlug First Baseman Luke Voit einen Homerun. Es war sein zehnter in dieser Saison, womit er der zwölfte Spieler im Kader New Yorks ist, der mindestens zehn Homeruns in diesem Jahr geschlagen hat. Das gelang zuvor noch keinem Team in der Geschichte der MLB.

New York Yankees 2018: Spieler mit mindestens 10 Homeruns

Spieler Position Homeruns Giancarlo Stanton Outfielder/DH 35 Aaron Judge Right Fielder 26 Didi Gregorius Shortstop 26 Miguel Andujar Third Baseman 25 Aaron Hicks Center Fielder 24 Gleyber Torres Second Baseman 23 Gary Sanchez Catcher 16 Brett Gardner Left Fielder 12 Greg Bird First Baseman 11 Neil Walker Infielder 10 Luke Voit First Baseman 10

"Es ist ziemlich cool, ein Teil davon zu sein", sagte Voit nach der Niederlage gegen den Erzrivalen Boston: "Es ist gewissermaßen etwas Positives von diesem Spiel. Niemand sonst kann sagen, dass er dies geschafft hat."

Insgesamt kommt Voit in dieser Saison auf elf Homeruns, einen schlug er für die St. Louis Cardinals, für die er bis zu seinem Trade Ende Juli gespielt hatte.

MLB: Teams mit den meisten Homeruns in einer Saison - Yankees greifen nach All-Time-Rekord © getty 1/21 Die New York Yankees haben ihren Franchise-Rekord für Homeruns in einer Saison gebrochen. Doch wie liegen sie damit im historischen Vergleich? Und ist der All-Time-Rekord drin? © getty 2/21 20. Platz Detroit Tigers (1987): 225 Homeruns. Teamleader: Darrell Evans (34 Homeruns). © getty 3/21 20. Minnesota Twins (1963): 225 Homeruns. Teamleader: Harmon Killebrew (45 HR). © getty 4/21 18. Tampa Bay Rays (2017): 228 HR. Teamleader: Logan Morrison (38 HR). © getty 5/21 17. Milwaukee Brewers (2007): 231 HR. Teamleader: Prince Fielder (50 HR). © getty 6/21 16. Chicago Cubs (2004): 235 HR. Teamleader: Moises Alou (39 HR). © getty 7/21 16. Atlanta Braves (2003): 235 HR. Teamleader: Javy Lopez (43 HR). © getty 8/21 16. San Francisco Giants (2001): 235 HR. Teamleader: Barry Bonds (73 HR). © getty 9/21 16. St. Louis Cardinals (2000): 235 HR. Teamleader: Jim Edmonds (42 HR). © getty 10/21 12. Anaheim Angels (2000): 236 HR. Teamleader: Troy Glaus (47 HR). © getty 11/21 11. Boston Red Sox (2003): 238 HR. Teamleader: Manny Ramirez (37 HR). © getty 12/21 10. Colorado Rockies (1997): 239 HR. Teamleader: Larry Walker (49 HR). © getty 13/21 9. Chicago White Sox (2004): 242 HR. Teamleader: Paul Konerko (41 HR). © getty 14/21 8. Oakland Athletics (1996): 243 HR. Teamleader: Mark McGwire (52 HR). © getty 15/21 7. New York Yankees (2012): 245 HR. Teamleader: Curtis Granderson (43 HR). © getty 16/21 6. New York Yankees (2018): 247 HR. Teamleader: Giancarlo Stanton (35). © getty 17/21 5. Houston Astros (2000): 249 HR*. Teamleader: Jeff Bagwell (47 HR). *) All-Time-Rekord in der National League. © getty 18/21 4. Toronto Blue Jays (2010): 257 HR. Teamleader: Jose Bautista (54 HR). © getty 19/21 4. Baltimore Orioles (1996): 257 HR. Teamleader: Brady Anderson (50 HR). © getty 20/21 2. Texas Rangers (2005): 260 HR. Teamleader: Mark Teixeira (43 HR). © getty 21/21 1. Seattle Mariners (1997): 264 HR. Teamleader: Ken Griffey Jr. (56 HR).

New York Yankees 2018: Meiste Homeruns in der Franchise-Geschichte

Zudem brachen die Bronx Bombers ihre eigene Franchise-Bestmarke für Homeruns in einer Saison. Aktuell stehen sie - nach einem Grand Slam von Giancarlo Stanton später im Spiel - bei 247 Homeruns, zwei mehr als 2012, als es 245 waren.

Bis zum All-Time-Rekord der Seattle Mariners von 1997 - 264 - sind es also nur noch 17 bei noch zehn ausstehenden Spielen.

