MLB - Washington Nationals: Max Scherzer sammelt 300. Strikeout der Saison

Max Scherzer hat am Dienstag im Heimspiel gegen die Miami Marlins (9:4 Nats) sein 300. Strikeout in der Saison eingefahren. Er ist damit erst der 17. Spieler in der Geschichte der MLB, der diesen Meilenstein in einem Jahr erreicht hat.

Im siebten Inning war es soweit: Scherzer gelang sein zehntes Strikeout des Spiels gegen Rookie Austin Dean für das zweite Out im Inning. Es war ein 3-2-Slider und es war auch das 18. Mal in dieser Saison, dass Scherzer mindestens zehn Strikeouts in einem Spiel sammelte. Die Zuschauer quittierten die Leistung mit minutenlangen stehenden Ovationen.

"Ich wollte es definitiv hier zuhause schaffen", sagte Scherzer, der am kommenden Sonntag voraussichtlich nochmal starten wird, nach dem Spiel: "Die Fans haben mich unglaublich unterstützt. Wenn sie alle stehen und verrückt spielen, gibt es dir einen extra Adrenalinschub. Und du willst einfach rausgehen und diesen Meilenstein erreichen. Es war ein großartiges Gefühl, die Fans hinter mir zu haben."

Scherzer gab über sieben Innings einen Run ab (5 H) und brauchte genau 100 Pitches für seinen 18. Sieg der Saison.

"Was für eine unglaubliche Leistung für ihn", sagte Manager Davey Martinez: "Ich bin einfach glücklich, es miterlebt zu haben. Ich kann ihn gar nicht genug loben. Er ist ein Gewinner und ein wahrer Champion."

Scherzer steigt damit in einen illustren Kreis auf. Seit 1900 haben nun insgesamt 17 verschiedene Pitcher mindestens 300 Strikeouts in einer Saison geschafft. Seit 2000 ist Scherzer aber erst der fünfte.

MLB: Pitcher mit 300 Strikeouts in einer Saison seit 2000

Pitcher Team Jahr Strikeouts Randy Johnson Arizona Diamondbacks 2001 372 Randy Johnson Arizona Diamondbacks 2000 347 Randy Johnson Arizona Diamondbacks 2002 334 Curt Schilling Arizona Diamondbacks 2002 316 Chris Sale Boston Red Sox 2017 308 Clayton Kershaw Los Angeles Dodgers 2015 301 Max Scherzer Washington Nationals 2018 300

Scherzer führt mit seinen 300 Strikeouts indes die MLB in diesem Jahr an. Auf Platz zwei liegt Justin Verlander von den Houston Astros mit 280 - Platz zwei in der National League belegt indes Jacob deGrom von den New York Mets mit 259.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.