MLB: Boston Red Sox nach Regenabbruch bei Baltimore Orioles angefressen

Die Boston Red Sox sind nach ihrem Gastspiel bei den Baltimore Orioles am Mittwoch angefressen. Schwerer Regen sorgte für einen frühzeitigen Abbruch, der das Spiel trotz 5:0-Führung der Gäste komplett annullierte.

Die Red Sox erwischten einen Traumstart in Camden Yards: Andrew Benintendi und J.D. Martinez schlugen Homeruns im ersten Inning, Mookie Betts legte im zweiten Abschnitt einen 3-Run-Shot gegen Starter Dylan Bundy nach. Doch all das war am Ende für die Katz.

Noch im zweiten Inning wurde die Plane rausgeholt und das Infield bedeckt. Der Regen machte ein Weiterspielen unmöglich, sodass die Umpire-Crew letztlich das Spiel komplett abbrach. Da bis dahin noch keine 4 ½ Innings gespielt waren und das Heimteam nicht vorne lag, wird die Partie gänzlich aus den Geschichtsbüchern gestrichen, als hätte sie nie begonnen.

Das wiederum sorgte für Unmut bei den Red Sox. Manager Alex Cora sagte nach dem Spiel: "Es ist erst vor zwei Tagen schon einmal passiert. Eine Regenunterbrechung mit zwei Outs im ersten Inning. Und heute war es schon wieder soweit. Ich bin darüber nicht glücklich."

Boston Red Sox: Alex Cora lamentiert Regen in Baltimore

Cora ergänzte: "Es war hart. Rick Porcello musste eine Weile in einem Spiel mit zwei Outs im ersten Inning warten und auch da war es eine Regenunterbrechung. Aber wir schauen nach vorne, kommen morgen wieder und machen unser Ding."

Zu allem Überfluss verschwendeten die Red Sox durch den Regenabbruch einen Start von Linkshänder David Price, der nur elf Pitches warf und am liebsten ob des Wetterberichts gar nicht gespielt hätte. Fragen von Reportern wollte er nicht beantworten und sagte nur angefressen, dass er darüber tweeten werde, was er bislang aber nicht tat.

