MLB: New York Mets setzen Yoenis Cespedes erneut auf Disabled List

Die New York Mets haben Outfielder Yoenis Cespedes erneut auf die Disabled List gesetzt. Bislang steht jedoch noch nicht fest, ob er tatsächlich Operationen an beiden Füßen benötige, wie er selbst am Samstag zum Verblüffen aller Beteiligten angab.

Noch vor dem Heimspiel der Mets gegen die San Diego Padres am Dienstagabend (6:3 New York) war ein offizielles Statement des Teams erwartet worden, doch ein Sprecher der Mets verwies darauf, dass man nach wie vor auf eine zweite Meinung eines weiteren Arztes warte.

Doch auch nach dem Spiel hatte sich nichts an diesem Status geändert. "Wir warten immer noch auf die zweite Meinung eines zweiten Arztes", sagte Manager Mickey Callaway. "Du musst jegliche Informationen aufnehmen und dann eine Entscheidung treffen. Ich denke nicht, dass ich jemals in einer Situation war, in der zwei Ärzte nicht am Ende zusammenkamen und zu irgendeiner Konklusion kamen."

Cespedes hatte sich am Montag einer Kernspintomographie unterzogen, um zu klären, ob er eine Operation brauche, um chronische Schmerzen an beiden Fersen zu lindern. Der zweifache All-Star war erst am Freitag nach Hüftproblemen von der DL zurückgekehrt und hatte danach erklärt, dass ihn Verkalkungen an beiden Fersen bereits seit 15 Jahren plagten und selbige auch zu diversen Verletzungen der letzten Jahre geführt hätten.

Sollte es zu den Operationen kommen, würde Cespedes voraussichtlich acht bis zehn Monate ausfallen und damit auch weite Teile der kommenden Saison verpassen. Der 32-Jährige befindet sich im zweiten Jahr eines Vierjahresdeals in Höhe von 110 Millionen Dollar.

