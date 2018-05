MLB: Milwaukee Brewers setzen Ryan Braun mit Rückenbeschwerden auf Disabled List

MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets

Die Milwaukee Brewers haben Outfielder Ryan Braun auf die 10-Day Disabled List gesetzt. Er klagte seit mehreren Tagen über Rückenprobleme.

Da Braun bereits die komplette Drei-Spiele-Serie gegen die Arizona Diamondbacks von Dienstag bis Donnerstag verpasst hatte, ist der Move retroaktiv zum Montag. Damit könnte Braun bereits am 24. Mai wieder aktiviert werden.

Wer den nun vakanten Platz im 25-Spieler-Kader der Brewers übernehmen wird, ist derweil noch unklar. Das Team wird erst am Freitag eine Entscheidung bekanntgeben.

Braun, der in diesem Jahr erstmals auch an der ersten Base spielt, schlägt bislang .222 mit fünf Homeruns und 20 RBI.

In seiner Karriere schlug der sechsfache All-Star bis jetzt 307 Homeruns, sammelte 1009 RBI und hat einen Schlagdurchschnitt von .300 in zwölf Spielzeiten in der MLB. Er wurde zudem 2007 zum National League Rookie of the Year gewählt und gewann 2001 den NL MVP Award.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

