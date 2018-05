MLB: New York Mets trennen sich von ehemaligem All-Star Matt Harvey

MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves

Die New York Mets haben sich von Matt Harvey getrennt. Der 29 Jahre alte Pitcher wird am Samstag freigestellt. Die Mets haben dann sieben Tage Zeit, um Harvey zu traden oder zu entlassen. Eine Versetzung in die Minor League lehnte der Veteran ab.

Die Mets reagieren damit auf die zuletzt schwachen Leistungen des All-Stars von 2013. Am Donnerstag erreichte Harveys Form einen neuen Tiefpunkt, als er gegen die Atlanta Braves drei Walks, drei Hits und insgesamt fünf Runs zuließ. Harvey wurde von den Mets-Anhängern ausgebuht.

"Ich denke, dass einige Teams einen Versuch bei Matt Harvey starten werden", wird Mets-GM Sandy Alderson von ESPN zitiert.

Harvey wurde 2010 im MLB Draft an siebter Stelle von den Mets gepickt. 2014 wurde er am Ellenbogengelenk operiert und fiel für eine Saison aus. Der US-Amerikaner kehrte 2015 beeindruckend zurück, spielte mehr Innings als je ein Pitcher zuvor nach einer solchen Verletzung.

Seit der Saison 2016 kann Harvey nicht mehr an seine damals gezeigten Leistungen anknüpfen. Seine ERA verschlechterte sich stetig, in dieser Spielzeit steht er bei durchschnittlich sieben zugelassenen Runs - bei 33 Hits in 27 Innings.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.