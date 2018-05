MLB: New York Mets sorgen sich um Ellenbogen von Jacob deGrom

MLB Yankees @ Astros MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves

Bei der 0:7-Pleite der New York Mets (17-11) gegen die Atlanta Braves (18-11) sorgte nicht nur die Diamantkette von Yoenis Cespedes für Sorgen bei den "Amazin's". Auch der Ellenbogen von Pitching Ace Jacob deGrom steht im Fokus, nachdem dieser früh ausgewechselt werden musste.

Jacob deGrom begann stark und pitchte drei Shutout-Innings, ehe er in der unteren Hälfte des dritten Innings selbst an die Platte trat und ein Strikeout kassierte. Dabei überdehnte er wohl seinen rechten Ellbogen und ging mit Schmerzen zurück in den Dugout. Er pitchte dann noch ein sauberes viertes Inning, ehe er mit Schmerzen im Bizeps endgültig raus musste.

Nach dem Spiel wurde deGrom zur Kernspintomographie geschickt. Die Ergebnisse dieser erwarten die Mets am Donnerstag. "Wir wissen nicht wirklich, was mit ihm ist", gab Manager Mickey Callaway gegenüber Reportern zu. "Wir werden vor Donnerstag keine Informationen haben." Er räumte jedoch ein: "Ich bin mir sicher, dass ich nicht sehr gut schlafen werde."

Einen überdehnten Ellenbogen bei einem Pitcher hatte Callaway in seiner Zeit als Pitching Coach der Cleveland Indians nach eigenen Angaben noch nie erlebt. "Ich war bislang immer in der American League. Ich ziehe es also vor, dass die Pitcher nicht schlagen."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.