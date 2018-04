MLB: Washington Nationals ünterliegen Rockies trotz Bryce Harpers siebtem Homerun

MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB D-backs @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs

Trotz des siebten Homeruns von Bryce Harper in dieser Saison haben die Washington Nationals (7-9) ihr Heimspiel gegen die Colorado Rockies (9-8) mit 5:6 verloren. Die Entscheidung fiel dabei erst im neunten Inning.

Harper verschwendete keine Zeit und schickte gleich den ersten Pitch, den er im Spiel sah, über die Mauer im Center Field. Letztlich war er 1-2 mit drei Walks und hatte somit keinen großen Einfluss auf die neunte Saisonpleite der Nationals.

Starter Stephen Strasburg (6 IP, 4 ER) begann stark und ließ in seinen ersten fünf Innings nur einen Run, einen Solo-Homer von Charlie Blackmon, zu. Doch im sechsten ging ihm die Puste aus und er gab drei weitere Runs ab.

Für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte letztlich Ian Desmond, der im neunten Inning einen Homerun gegen Nationals-Closer Sean Doolittle schlug und damit auch den 3-1-Serien-Sieg in der Hauptstadt besiegelte.

Was Harper angeht, übernahm er mit dem siebten Homerun der Saison die Führung in der MLB vor Mike Trout (6) von den Angels und Blackmon (6). Abgesehen davon führt er die Big Leagues auch mit einer 1.219 OPS an und hat damit einen nahezu perfekten Start in sein letztes Jahr vorm Erreichen der Free Agency hingelegt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.