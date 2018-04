MLB: Seattle Mariners gelingt kurioses Triple Play gegen Houston Astros

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros

Den Seattle Mariners (9-8) gelang während der 2:9-Niederlage gegen die Houston Astros (13-7) am Donnerstag ein ungewöhnliches Triple Play, also drei Outs in einer Offensiv-Aktion. Ursache dafür war eine Unaufmerksamkeit von Astros-Designated-Hitter Evan Gattis.

Im vierten Inning hatten die Astros Läufer auf der ersten und zweiten Base mit keinem Out und Gattis an der Platte. Der DH schlug dann zu Third Baseman Kyle Seager, der auf die dritte Base fürs erste Out trat, anschließend zu Second Baseman Robinson Cano fürs zweite Out warf. Gattis überquerte derweil die erste Base und war safe.

Doch dann lief Gattis eine Kurve zurück ins Infield und war kurzfristig auf dem Weg Richtung Dugout. Die Mariners bemerkten dies und hatten leichtes Spiel. First Baseman Dan Vogelbach sorgte schließlich für den Tag zum dritten Out. (App-User sehen das Video hier.)

"Es war nur ein Fehler", sagte Gattis über die kuriose Situation. "Ich wusste, wie viele Outs es waren. Es war, weil ich in ein Double Play geschlagen hatte. In dem Moment wollte ich innerlich lachen, weil es so dumm von mir war. Es stand 0:0 zu der Zeit. Ich glaube, ich war so sauer, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Es war lächerlich."

Manager AJ Hinch hingegen fand es nicht so witzig: "Das war ein hässliches Play und ganz klar nichts, was wir sehen wollen."

Unterm Strich war das 5-4-3-Double-Play das erste für die Mariners seit 2015 und das zwölfte insgesamt in der Franchise-Geschichte der M's. Gegen die Astros war es das erste Triple Play seit 2016, als George Springer in ein solches schlug. Insgesamt passierte es Houston zum neunten Mal.

