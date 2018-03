MLB - Chicago White Sox: Prospect Luis Robert fällt zehn Wochen aus

NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers

Hiobsbotschaft für die Chicago White Sox: Top-Prospect Luis Robert hat sich eine Bänderverletzung am linken Daumen zugezogen und wird wohl zehn Wochen ausfallen.

Die White Sox gaben am Samstag bekannt, dass der Outfielder für sechs Wochen einen Gips tragen wird. Der Kubaner zog sich die Verletzung am Mittwoch zu, als er mit dem Kopf voraus in die zweite Base gerutscht war. Dies geschah im Spring-Training-Spiel gegen die Cincinnati Reds.

Robert hatte im Vorjahr einen Signing Bonus in Höhe von 26 Millionen Dollar erhalten und wurde als eines der 50 besten Prospects im Baseball angesehen. Es war geplant, dass er die Saison in Single-A beginnen würde.

In der letzten Saison spielte Robert für Chicagos Team in der Dominikanischen Summer League und schlug in 28 Spielen .310 und kam zudem zu ein paar Einsätzen für die White Sox im diesjährigen Spring Training. Seinen ersten Start hatte er am Mittwoch und schlug prompt einen Grand Slam.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.