Dodgers müssen auf Seager verzichten

Die Los Angeles Dodgers werden die National League Championship Series ohne Corey Seager bestreiten. Der Shortstop gehört aufgrund von Rückenproblemen nicht zum Aufgebot des mit 104 Siegen besten Teams der Regular Season.

Bereits am Donnerstag und Freitag trainierte Seager nicht im Rahmen der offiziellen Team-Workouts im Dodger Stadium. Die Begründung war auch dann schon der Rücken. Laut Dodgers-Manager Dave Roberts zog sich Seager die Verletzung bei einem Slide in die dritte Base in Spiel 3 der NLDS gegen die Arizona Diamondbacks zu.

Noch am Freitag jedoch ging Roberts davon aus, dass Seager rechtzeitig fit würde: "Ich bin sehr optimistisch, dass er Samstag im Lineup stehen wird."

Für Seager wurde Infielder Charlie Culberson in den Kader für die Cubs-Serie berufen, der auch prompt anstelle von Seager in Spiel 1 starten wird. Während der Regular Season hatten Enrique Hernandez und Chris Taylor die meisten Starts nach Seager als Shortstop. Letzterer startete jedoch zuletzt im Center Field.

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht zum Sonntag um 2 Uhr (SPOX überträgt die Partie im LIVESTREAM for FREE) im Dodger Stadium statt.