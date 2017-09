Giants ziehen 2018er Option von Moore

MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs

Matt Moore wird auch 2018 für die San Francisco Giants spielen. Das Team wird die Vertragsoption zur Verlängerung ziehen. Der Linkshänder selbst zeigte sich über die Nachricht überrascht und erfreut zugleich.

Moore wird im kommenden Jahr neun Millionen Dollar verdienen, nachdem er in dieser Saison nur bedingt überzeugte. In seiner ersten vollen Saison in der Bay Area ist er 5-14 mit einem 5.39 ERA.

"Das macht mich glücklich. Es hat mich definitiv überrascht", erklärte Moore, der fortfuhr: "Es ist schon cool, denn die Giants hätten erst in eineinhalb Monaten eine Entscheidung treffen müssen."

Öffentlich wurde die Nachricht durch General Manager Bobby Evans, der der Los Angeles Times verriet: "Wir werden seine Option ziehen."

Moore zeigte sich geehrt von der Entscheidung, besonders angesichts seiner schwachen Gesamtleistung in dieser Saison: "Es zeigt mir, dass das Front Office mir vertraut und dass es versteht, dass ich diese Saison einfach nicht ich selbst war." Für die Zukunft ist er indes optimistisch: "Sie planen im nächsten Jahr viel besser und konkurrenzfähiger zu sein. Und ich werde ein Teil davon sein."

Moore kam im Sommer 2016 per Trade von den Tampa Bay Rays zu den Giants und startete sogar Spiel 4 der NL Division Series gegen die Chicago Cubs. Er gab in acht Innings zwei Runs (ER) ab und sammelte zehn Strikeouts. Der Bullpen versagte allerdings im Anschluss und machte das Ausscheiden San Franciscos perfekt.

