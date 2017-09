Homerun Nummer 52: Stanton legt nach

MLB Blue Jays @ Orioles MLB Rays @ White Sox MLB Red Sox @ Yankees MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee -

Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State MLB Tigers @ Blue Jays NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Oakland A's @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Twins MLB Cardinals @ Cubs MLB Brewers @ Marlins MLB Blue Jays @ Twins

Giancarlo Stanton von den Miami Marlins hat beim knappen Sieg seines Teams gegen die Phillies einen weiteren Homerun aufgelegt und greift die 60 Homeruns in einer Saison an. Die Siegesserien der Indians, Cubs und Diamondbacks halten, Max Kepler muss bei einem Kantersieg seiner Minnesota Twins zusehen. Und die Los Angeles Dodgers rutschen weiter in die Krise.

American League

Detroit Tigers (58-77) - Cleveland Indians (79-56) 2:5 BOXSCORE

Mit Ass Corey Kluber auf dem Mound war der zehnte Sieg in Folge für die Indians eigentlich schon vor dem Spiel eingetütet. Und Kluber machte seinen Job wie gewohnt stark (8 IP, 1 ER, 7 SO), ließ nur ein RBI-Single im siebten Inning zu. Da stand es aber bereits 5:0, vier Runs hatten die Indians direkt im ersten Inning gegen Tigers-Starter Jordan Zimmermann aufgelegt (5 IP, 12 H, 5 ER).

"Das war sehr wichtig", sagte Kluber über die starke Vorlage im ersten Inning. "Ich versuche immer die Strikezone anzugreifen, und das gilt ganz besonders dann, wenn ich einen großen Vorsprung habe." Kluber, neben Chris Sale von den Red Sox der Favorit auf den Cy-Young-Award in der American League, drückte sein ERA auf 2.56.

New York Yankees (72-63) - Boston Red Sox (77-59) 5:1 BOXSCORE

Erfolgreiches Comeback von Matt Holliday: Der DH feierte seine Rückkehr von der DL (Rückenprobleme) mit einem 3-Run-Homerun gegen die Sox im sechsten Inning. "Das hat uns gefehlt", sagte Manager Joe Girardi erleichtert.

Chase Headley gelang ebenfalls ein Homerun gegen Bostons Starter Drew Pomeranz (5.1 IP, 4 ER), auf der Gegenseite war Masahiro Tanaka in Bestform (7 IP, 1 ER, 3 SO). Dellin Betances gab für die Yankees den Closer und verbuchte alle drei Outs im neunten Inning per Strikeout.

Baltimore Orioles (69-67) - Toronto Blue Jays (63-73) 2:7 BOXSCORE

Glück im Unglück für Blue-Jays-Starter Marcus Stroman. Er wurde im zweiten Inning von einem Line Drive am Ellbogen getroffen und ging sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. "Es fühlte sich an, als würde mein Arm explodieren", erzählte er. Er musste raus, aber bis auf eine Prellung wurde keine Verletzung festgestellt.

Vier Pitcher übernahmen nach den fünf Outs von Stroman und ließen nur 6 Hits zu, auf der Gegenseite kassierten die Orioles gleich drei Homeruns. Darunter war ein 3-Run-Shot von Josh Donaldson (3-5, 3 RBI).

Texas Rangers (67-68) - Los Angeles Angels (70-66) 4:7 F/10 BOXSCORE

"In unserer Situation ist jedes Spiel wichtig für uns. Vor allem gegen die Angels. Das ist eine bittere Niederlage", sagte Rangers-Slugger Shin-Soo Choo (1-5, 2 SO) nach der Partie. 4:2 hatten die Rangers nach gutem Start von A.J. Griffin (5.2 IP, 2 ER) im neunten Inning geführt, aber dann schlug C.J. Cron in letzter Sekunde einen 2-Run-Homerun für die Halos. "Zuerst dachte ich, der Ball geht Foul oder wird ein Double", sagte der First Baseman über seinen Line Drive. "Aber auf dem Weg um die erste Base sah ich, wie [Left Fielder Delino] DeShields die Hände auf seinen Knien hatte."

Im zehnten Inning schickte Rangers-Rookie Jose Leclerc drei Mann per Walk auf Base, die dann allesamt scorten. Den Angels fehlen weiterhin eineinhalb Spiele auf die zweite Wildcard.

Minnesota Twins (71-64) - Kansas City Royals (66-68) 17:0 BOXSCORE

Überragender Auftritt der Twins gegen die zuletzt oft so schwachen Royals, die dabei sind, ihre Playoff-Chancen zu verspielen. Kyle Gibson (6 IP, 5 H, 5 SO) und drei Reliever ließen nur 7 Singles der Gäste zu, umgekehrt kam das Lineup der Twins auf 14 Hits und 9 Walks.

Gegen den Linkshänder Onelki Garcia gab es eine Pause für Max Kepler, aber Garcia war so schwach, dass es wohl auch der Deutsche hinbekommen hätte: Garcia gab 4 Runs im ersten Inning bei nur einem Out ab und musste direkt runter, im zweiten Inning legten die Twins noch einmal 6 Runs nach. "10:0, bevor wir überhaupt ein Out im zweiten Inning haben. Ja, das macht es schwierig", konstatierte Royals-Manager Ned Yost.

Bei den Twins erwischte Third Baseman Eduardo Escobar einen fantastischen Arbeitstag (3-5, 2 HR, 6 RBI), ebenso wie First Baseman Joe Mauer (4-4, 2 RBI). Brian Dozier schlug seinen 27. Homerun der Saison.

Chicago White Sox (53-81) - Tampa Bay Rays (68-69) 5:4 BOXSCORE

Probleme mit dem Vorarm schickten Tampas Ass Chris Archer schon im ersten Inning vom Mound, nachdem er zwei Homeruns zu Spielbeginn gegen Alen Hanson und Yolmer Sanchez (3-4) abgab. "Ich konnte den Arm nicht voll strecken", erklärte er. "Da wollte ich lieber kein Risiko eingehen."

Diesem frühen Rückstand liefen die Rays das komplette Spiel über hinterher. Logan Morrison schlug seinen 35. Homerun der Saison, aber Star Evan Longoria schlug beim Stand von 3:5 und Bases loaded, keine Outs, im neunten Inning in ein Double Play. Morrison war noch einmal an der Reihe - Strikeout, Game over.

Seattle Mariners (68-68) - Oakland Athletics (58-77) 7:6 BOXSCORE

Knapper Sieg für die Mariners, sie bleiben weiter dreieinhalb Spiele hinter den Twins auf der Jagd nach der Wildcard. 6:2 hatten die Athletics im vierten Inning schon geführt, Seattles Starter Yovani Gallardo (3 IP, 2 ER) war früh draußen. Aber anschließend hielt der Bullpen, Homeruns von Jean Segura, Yonder Alonso und Mike Zunino stellten schließlich auf 6:6.

Im neunten Inning war dann Segura (3-5, HR, 2 RBI) der Held, als er bei zwei Outs von der dritten Base nach Hause sprintete - ein Pitch war Athletics-Catcher Bruce Maxwell durch die Beine gespritzt.

Die A's hatten zuvor auch drei Homeruns geschlagen, darunter ein 3-Run-Shot von Matt Joyce.

Gute Nachrichten für den Saisonendspurt: Die Star-Pitcher James Paxton und Felix Hernandez sind bei den Mariners auf dem Wege der Besserung: Beide könnten Mitte des Monats zurückkehren.

Seite 1: American League

Seite 2: National League und Interleague Play