Rangers holen Gonzalez aus Chicago

MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Florida MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama MLB Rays @ White Sox NCAA Division I FBS West Virginia -

Virginia Tech MLB Red Sox @ Yankees MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State MLB Tigers @ Blue Jays NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Orioles @ Blue Jays

Nach den Houston Astros und Los Angeles Angels haben auch die Texas Rangers in der American League West nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Pitcher Miguel Gonzalez von den Chicago White Sox gesichert.

Für Gonzalez erhalten die White Sox Minor-League-Infielder Ti'Quan Forbes. Gonzalez ist in dieser Saison 7-10 mit einem 4.31 ERA über 22 Starts. Er begann seine MLB-Karriere bei den Baltimore Orioles (2012-2015) und brachte es in sechs Spielzeiten auf einen 3.88 ERA.

Forbes wiederum ist ein 21-Jähriger, der sowohl Third Base, als auch Shortstop und First Base spielen kann. In diesem Jahr spielte Forbes für Single-A Advanced Down East und Single-A Hickory. Er brachte es auf eine Slashline von .234/.281/.344 mit elf Homeruns in 130 Spielen.

Die Rangers hatten Forbes im Jahr 2014 in der zweiten Runde des Drafts verpflichtet.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.