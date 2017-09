Cain beendet seine Karriere

MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins

Matt Cain hat angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden. Am Samstag wird der Pitcher der San Francisco Giants seinen letzten Start überhaupt absolvieren. Cain verkündete seine Entscheidung zuerst in einem Teammeeting, bevor er an die Öffentlichkeit ging.

Einen Tag vor seinem 33. Geburtstag wird der zuletzt von zahlreichen Verletzungen geplagte Rechtshänder seinen letzten Start machen - zuhause gegen die San Diego Padres.

"Diese Organisation hat mir so viel bedeutet. Sie hat meiner Familie so viel bedeutet. Ich bin einfach dankbar, dass sie ein Teil meines Lebens war. Ich habe es so sehr genossen", sagte Cain gegenüber Reportern.

Cain ließ weiter verlauten: "Ich denke, wir sind durch die komplette Bandbreite von allem gegangen. Das ist befriedigend. Ich weiß, dass ich am Ende des Tages mein Cap an den Nagel hängen und sagen kann, dass ich alles gegeben habe. Ich habe alles erlebt und habe alles davon genossen."

Matt Cain führte Giants zum ersten Titel in San Francisco

Cain wurde dreimal ins All-Star-Team gewählt, gewann dreimal die World Series und pitchte 2012 das einzige Perfect Game in der Geschichte der San Francisco Giants. Unvergessen bleibt seine Postseason-Leistung 2010: Über 21 1/3 Innings gab er keinen Earned Run ab und hatte maßgeblichen Anteil an der ersten Meisterschaft des Teams in San Francisco.

"Seine Leistungen auf dem Feld und in der Gesellschaft sind ein Beispiel dafür, was ein wahrer Big-Leaguer sein sollte und wir werden ihn definitiv vermissen", erklärte der Präsident und CEO der Giants, Larry Bear in einem Statement: "Stellvertretend für die Giants gratuliere ich Matt zu einer herausragenden Karriere und wünsche ihm und seiner Familie nur das Beste. Er wird für immer ein Giant bleiben."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.