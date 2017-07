Doping! Paulino für 80 Spiele gesperrt

Erlebe

Die MLB hat Pitcher David Paulino von den Houston Astros für 80 Spiele gesperrt. Der Rechtshänder wurde positiv auf eine leistungssteigernde Substanz getestet.

Die Liga gab die Sperre für Paulino am Samstag bekannt. Der Spieler wird für den Zeitraum der Suspendierung auch kein Gehalt bekommen. Paulino wurde positiv auf Boldenone, ein anaboles Steroid, getestet und die Sperre begann bereits mit dem Spiel am Samstagabend gegen die New York Yankees (7:6 Astros).

"Er fühlt sich schlecht wegen dieser Sache und weil er die Organisation in diese Position gebracht hat", erklärte Astros-General-Manager Jeff Luhnow: "Er wird daraus lernen und ich bin mir sicher, dass David eine lange, fruchtbare Karriere in der MLB haben wird."

Erst am 30. Mai hatten die Astros Paulino aus dem Farmsystem zurückbeordert. Seither war er 2-0 mit einem 6.52 ERA. Manager A.J. Hinch erklärte nach einem Gespräch mit dem Pitcher und auch mit dem Team: "Es ist enttäuschend wegen all des Guten, was er in seiner Karriere gemacht hat, um letztlich effektiv zu werden. Aber das ist eben die Natur dieses Geschäfts, wenn man manchmal versucht, einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen." Und Hinch unterstrich: "Das System gibt es, um diese Taten zu entdecken und es hat funktioniert."

Angesichts der Tatsache, dass die Astros bereits 80 Spiele vor Beginn der Sperre absolviert hatten und Dopingsünder für die Playoffs gesperrt sind, ist die Saison Paulinos bereits gelaufen, wie auch Luhnow andeutete: "Wie müssen bis nächstes Jahr warten", bis Paulino dem Team wird weiterhelfen können. Luhnow hofft aber, dass "dies ein einmaliger Vorfall bleibt und eine Sache ist, von der David für seine weitere Karriere lernen kann".