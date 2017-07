Harper hat keine Lust aufs Homerun-Derby

Erlebe

deinen Sport

live MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Rays MLB Mi 00:40 Mariners -

Royals MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners

Superstar Bryce Harper von den Washington Nationals wird nicht am Homerun-Derby vor dem All-Star Game in Miami teilnehmen. Closer Kenley Jansen ist mit den Fans der Los Angeles Dodgers unzufrieden. Und Zack Cosart bekommt von einem Teamkollegen vielleicht ein ganz besonderes All-Star-Game-Geschenk.

Bryce Harper: "Keine Chance" auf Homerun Derby

Nach zwei Homeruns beim Sieg über die St. Louis Cardinals steht Outfielder Bryce Harper von den Washington Nationals bei genau 20 Homeruns in dieser Spielzeit - Platz sechs in der National League. Zudem ist er einer der größten Jungstars, die die MLB zu bieten hat.

Am Homerun-Derby beim All-Star Game in Miami am 11. Juli will Harper, der von den Fans die meisten Stimmen überhaupt bekam, jedoch nicht teilnehmen. Er fühle sich vom Verhalten der Fans "definitiv geehrt", aber es gäbe "keine Chance", dass er beim Wettbewerb an den Start geht.

Es werden insgesamt acht Spieler beim Homerun-Derby an den Start gehen. Bislang stehen Giancarlo Stanton (Marlins) und Miguel Sano (Twins) als Teilnehmer fest.

Dodgers-Closer Kenley Jansen sauer auf Fans

Mit 55-27 weisen die Los Angeles Dodgers die beste Bilanz der National League auf. Dennoch stellt das Team - Stand jetzt - keinen einzigen Starter beim All-Star Game. Closer Kenley Jansen, der als Pitcher dabei sein wird, hat die Fans der Dodgers nun öffentlich kritisiert. "Ich werde es noch einmal laut und deutlich sagen: Die Dodgers-Fans sind schuld", sagte er am Sonntag.

Vor allem die Tatsache, dass Corey Seager nicht als Starter dabei ist und Third Baseman Justin Turner womöglich gar nicht ins Team kommt, stößt ihm sauer auf. "Wir hätten für die beiden stimmen sollen. Sie hatten einen Startplatz verdient."

Turner kann von den Fans noch auf den letzten offenen Platz im NL-Roster gewählt werden. Pitcher Clayton Kershaw dürfte in der engeren Auswahl für den Startplatz im All-Star Game stehen.

All-Star Game Kader 2017: Wer ist dabei? © getty 1/23 Das MLB All-Star Game 2017 findet am 11. Juli im Marlins Park in Miami/Florida, der Heimstätte der Miami Marlins, statt. SPOX stellt die Starter, Pitcher und Reservisten vor © getty 2/23 First Base, American League: Justin Smoak (Toronto Blue Jays) © getty 3/23 First Base, National League: Ryan Zimmerman (Washington Nationals) © getty 4/23 Second Base, American League: Jose Altuve (Houston Astros) © getty 5/23 Second Base, National League: Daniel Murphy (Washington Nationals) © getty 6/23 Third Base, American League: Jose Ramirez (Cleveland Indians) © getty 7/23 Third Base, National League: Nolan Arenado (Colorado Rockies) © getty 8/23 Shortstop, American League: Carlos Correa (Houston Astros) © getty 9/23 Shortstop, National League: Zack Cozart (Cincinnati Reds) © getty 10/23 Outfield, American League: Aaron Judge (New York Yankees) © getty 11/23 George Springer (Houston Astros) © getty 12/23 Mike Trout (Los Angeles Angels) © getty 13/23 Outfield, National League: Charlie Blackmon (Colorado Rockies) © getty 14/23 Bryce Harper (Washington Nationals) © getty 15/23 Marcel Ozuna (Miami Marlins) © getty 16/23 Catcher, American League: Salvador Perez (Kansas City Royals) © getty 17/23 Catcher, National League: Buster Posey (San Francisco Giants) © getty 18/23 Designated Hitter, American League: Corey Dickerson (Tampa Bay Rays) © getty 19/23 AL, Pitcher: D. Betances, L. Severino (Yankees), Y. Darvish (Rangers), M. Fulmer (Tigers), D. Keuchel, L. McCullers Jr. (Astros), C. Kimbrel, C. Sale (Red Sox), C. Kluber, A. Miller (Indians), E. Santa (Twins), J. Vargas (Royals) © getty 20/23 NL, Pitcher: W. Davis (Cubs), Z. Greinke, R. Ray (Diamondbacks), B. Hand (Padres), G. Holland (Rockies), K. Jansen, C. Kershaw (Dodgers), C. Knebel (Brewers), C. Martinez (Cardinals), P. Neshek (Phillies), M. Scherzer, S. Strasburg (Nationals) © getty 21/23 AL, Reserves: Y. Alonso (Athletics), S. Castro, G. Sanchez (Yankees), J. Schoop (Orioles), F. Lindor, M. Brantley (Indians), M. Sano (Twins), M. Betts (Red Sox), A. Garcia (White Sox), N. Cruz (Mariners) © getty 22/23 NL, Reserves: P. Goldschmidt, J. Lamb (Diamondbacks), J. Votto (Reds), J. Harrison (Pirates), DJ LeMahieu (Rockies), C. Seager, C. Bellinger (Dodgers), M. Conforto (Mets), E. Inciarte (Braves), G. Stanton (Marlins), Y. Molina (Cardinals) © getty 23/23 Die letzten beiden Spieler werden von den Fans gewählt. Kandidaten: Bour (MIA), Bryant (CHC), Renden (WSH), Reynolds (COL) und Turner (LAD) in der NL. AL: Andrus (TEX), Bogaerts (BOS), Gregorius (NYY), Moustakas (KC) und Morrison (TB)

Zack Cosart: Esel von Reds-Teamkollege Joey Votto?

Zack Cosart von den Cincinnati Reds ist zum ersten Mal beim All-Star Game dabei - und das direkt als Starter. Damit könnte er sich ein ganz besonderes Geschenk von Teamkollege Joey Votto verdient haben. Der hatte den 31-jährigen Cosart nämlich in der Saisonvorbereitung gelobt und ihm einen Esel versprochen, sollte er zum All-Star werden.

Bei ESPN erklärte Cosart, dass man es eigentlich nur als Scherz gesehen habe. "Aber dann wurde es ziemlich schnell ernst." Er rechne auf jeden Fall mit seinem tierischen Geschenk: "Wer Joey Votto kennt, der weiß, dass der Esel bald vor der Tür stehen wird. Das wird passieren: ein echter Esel." Einen Namen gebe es noch nicht, aber das stünde als nächster Punkt auf der Agenda.