Mariners: Grashüpfer als Stadion-Snack

Samstag, 08.04.2017

In Partnerschaft mit dem lokalen mexikanischen Restaurant Poquitos wird es in diesem Jahr einen Stand geben, der getoastete Grashüpfer an Chili-Limetten-Salz verkaufen wird. Eine Portion der Insekten soll vier Dollar kosten.

"Sie sind ein einzigartiger Snack, den die Fans lieben werden - entweder auf einem Taco oder pur", zitiert ESPN den für das Stadion zuständigen Catering-Service Centerplate.

Die Mariners, die als erstes MLB-Team überhaupt Sushi in ihrem Stadion verkauften, sind dagegen eher vorsichtig, was die Erwartungen angeht: "Wir erwarten keine großen Verkaufszahlen, aber es ist ein lustiges Angebot und absolut authentisch", so Pressesprecherin Rebecca Hale.

Die Seattle Mariners im Steckbrief