Jose Fernandez soll Statue bekommen

Freitag, 14.04.2017

Fernandez war im September 2016 im Alter von 24 Jahren bei einem Bootsunglück gestorben, die Tragödie hatte auch zwei weitere Todesopfer gefordert. Nach einer Untersuchung des Vorfalls wurde jedoch festgestellt, dass Fernandez zum Zeitpunkt des Unglücks am Steuer gewesen war, zudem wurden Spuren von Kokain in seinem Blut gefunden.

Dennoch wollen die Marlins an ihren mehrfachen All-Star erinnern. "Das ändert Joses Vermächtnis in unseren Augen nicht", so Samson. Es ist enttäuschend. Es ist eine Tragödie. Aber das ändert nichts an unserer Liebe zu ihm oder an der Tatsache, dass wir ihn hier im Marlins Park verewigen wollen. Er wird für immer ein Marlin sein."

Die über 2,70 Meter große Statue soll frühestens in einem halben Jahr fertiggestellt sein.

