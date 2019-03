March Madness, erste Runde: Zion Williamson und Duke erledigen North Dakota

Die Duke Blue Devils um Superstar Zion Williamson, der im kommenden Draft als möglicher First-Pick gehandelt wird, haben North Dakota State in beeindruckender Art und Weise aus der Halle gefegt und ihre Favoritenrolle unterstrichen. Auch Virginia und North Carolina gewannen ihre Duelle souverän.

Was für eine Machtdemonstration des Favoriten! Die Duke Blue Devils haben in der ersten Runde des March Madness-Tournaments North Dakota State aus der Halle gefegt. Nachdem es zur Halbzeit gerade einmal zu einer 4-Punkte-Führung reichte, drehte Duke im zweiten Abschnitt auf und hatte schließlich wenig Probleme in die nächste Runde einzuziehen.

Bester Mann auf dem Feld war wenig überraschend Zion Williamson, der 25 Punkte (12/16 FG) erzielte und dabei wieder einige krachende Dunks auspackte. Seine Knieverletzung, die vor ein paar Wochen durch einen gerissenen Schuh zustande kam, scheint derweil komplett ausgeheilt zu sein und ihn nicht weiter zu behindern.

Auch sein kongenialer Partner, R.J. Barrett, der beim Draft ebenfalls als einer der höchsten Picks gehandelt wird, zeigte sein Können und scorte sogar noch einen Punkt mehr als Williamson (26, 10/18 FG, 14 Rebounds). In der kommenden Runde wartet nun UCF, die deutlich gegen die höher gesetzte VCU gewann. .

March Madness - East Region: Die Spiele der ersten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 21. März 17.15 Uhr Louisville (7) - Minnesota (10) 76:86 DAZN 21. März 17.40 Uhr LSU (3) - Yale (14) 79:74 - 21. März 19.45 Uhr Michigan State (2) - Bradley (15) 76:65 DAZN 21. März 20.10 Uhr Maryland (6) - Belmont (11) 79:77 - 23. März 0.10 Uhr Duke (1) - North Dakota State (16) 85:62 DAZN 23. März 0.27 Uhr Mississippi State (5) - Liberty (12) 76:80 DAZN 23. März 2.40 Uhr VCU (8) - UCF (9) 58:73 DAZN 23. März 2.57 Uhr Virginia Tech (4) - Saint Louis (13) - -

Auch Second-Seed Michigan State gewann seine Partie gegen Bradley und dürfte weiterhin Duke-Jäger Nr.1 bleiben. Mit Liberty und Louisville sind allerdings schon zwei Favoriten in der ersten Runde gescheitert.

NCAA March Madness - Players to watch: Zion Williamson, R.J. Barrett, Ja Morant und Co. © getty 1/18 March Madness steht vor der Tür und SPOX blickt auf die besten und aufregendsten Spieler des Turniers. Auf wen sollte man neben Zion Williamson und den Dukies noch Acht geben? © getty 2/18 Zion Williamson (F, Duke): Muss zu Zion noch viel gesagt werden? Der Forward ist eine Dampfwalze, zu dem es eigentlich keinen Vergleich gibt. Bekommt er in der Zone den Spalding, führt das fast automatisch zu zwei Punkten. © getty 3/18 Doch das ist nicht alles: Zion überzeugt auch durch Übersicht und unglaublichen Einsatz, auch am hinteren Ende des Feldes. So handelte sich der wahrscheinliche Top-Pick auch immer wieder Foulprobleme ein. © getty 4/18 R.J. Barrett (SG, Duke): Ist Zion wirklich der klare Top-Pick? Barrett hat da einiges einzuwenden. Der Kanadier ist ein herausragender Slasher, der obendrein auch noch echte Point-Guard-Qualitäten mitbringt. © getty 5/18 Barrett ist zudem ein starker Scorer (Schwäche: der Dreier), der zwar deutlich weniger athletisch als Williamson ist, aber dennoch auf dem Weg zum Korb kaum zu stoppen ist. Dort zieht Barrett jede Menge Fouls und ist auch an der Linie sicher. © getty 6/18 Ja Morant (PG, Murray State): Morant ist nach Zion der Darling der Fans. Morant ist auf dem kleinen College eine One-Man-Show, wobei die Betonung auf Show liegt. Die Drives des Guards sind atemberaubend und furchtlos, dank ihm sind die Racers im Turnier. © getty 7/18 Dabei erinnert Murrays Athletik an Russell Westbrook. Zudem zeichnen ihn starkes Ballhandling und seine spektakulären Pässe aus. Manchmal ist Murray aber noch zu wild und zu anfällig für Turnover. © getty 8/18 Cameron Reddish (F, Duke) Will man sich einen Wing schnitzen, kommt in der Theorie wohl Reddish heraus. Groß, lange Arme, flüssig in der Bewegung und ein starker Zug zum Korb, das alles ist der Forward, der bei Duke aber ein wenig im Schatten steht. © getty 9/18 Auch als Verteidiger sind alle Tools da, was Reddish auch so frustrierend macht. Zu selten lässt er seine Anlagen aufblitzen, teilweise taucht er ab. Der Wurf bleibt ebenso ein Fragezeichen, der Dreier fällt noch viel zu selten. © getty 10/18 De’Andre Hunter (F, Virginia): Vergangene Saison war Hunter nur ein Defensiv-Spezialist, der alle Positionen gleichwertig gut verteidigen konnte. Das ist auch in dieser Saison der Fall, doch in seinem zweiten College-Jahr hat sich Hunter entwickelt. © getty 11/18 Hunter hat sich offensiv in jeder Kategorie gesteigert, trifft 45,7 Prozent seiner Dreier und legt inzwischen 15 Punkte pro Spiel auf. Allerdings ist Hunter auch bereits 21 Jahre alt. © getty 12/18 Jarrett Culver (SG, Texas Tech): Und noch ein interessanter Flügel. Curver ist ebenfalls lang, kann verteidigen und besitzt sogar ein solides Post-Spiel. Kann auch ein wenig den Ballvortrag übernehmen, der Wurf ist ausbaufähig. © getty 13/18 Nassir Little (F, North Carolina): Er ist das Mysterium. Galt als möglicher Top-3-Pick, konnte sich bei den Tar Heels aber noch nicht durchsetzen. Die Anlagen für einen guten Flügelspieler sind da, es fehlt aber noch am Spielverständnis. © getty 14/18 Rui Hachimura (F, Gonzaga): Ein Japaner als Lottery Pick? Hachimura könnte es möglich machen. Der Forward ist ein unglaublicher Athlet, der als moderner Vierer auch ein wenig Touch mitbringt. In Gonzaga die Scoring-Maschine. © getty 15/18 Keldon Johnson (SG, Kentucky): 3-and-D-Jungs braucht jeder, Johnson könnte so einer werden. Der Wildcats-Flügel hat aber auch mehr anzubieten. Johnson überzeugt mit Drives und ist eine Waffe in Transition. Im Halbfeld dagegen noch mit Problemen. © getty 16/18 P.J. Washington (PF, Kentucky): Kentuckys Go-to-Guy ist aber Washington. In seinem zweiten Jahr war er der dominante Spieler der SEC. Ist ein wenig zu klein, hat aber Touch aus der Mitteldistanz und ein gutes Auge. Es fehlt jedoch an Athletik. © getty 17/18 Nickeil Alexander-Walker (SG, Virginia Tech): NAW dürfte seinen Platz in der NBA finden, da er außer Big Men ziemlich alles verteidigen kann. Kann mit dem Ball etwas anfangen und ist zumindest aus dem Spot-Up-Shooting eine solide Option. © getty 18/18 Coby White (SG, North Carolina): White galt vor der Saison eher als Schütze, zeigte bei UNC aber auch Spielmacher-Qualitäten. Dennoch ist White sehr roh und sein Release beim Wurf niedrig. Gibt aber immer alles und sehr flink auf den Beinen.

March Madness - West Region: Die Spiele der ersten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 21. März 19 Uhr Florida State (4) - Vermont (13) 76:69 21. März 21.30 Uhr Marquette (5) - Murray State (12) 64:83 21. März 23.50 Uhr Nevada (7) - Florida (10) 61:70 22. März 0.27 Uhr Gonzaga (1) - Fairleigh Dickinson (16) 87:49 22. März 2.20 Uhr Michigan (2) - Montana (15) 74:55 22. März 2.57 Uhr Syracuse (8) - Baylor (9) 69:78 22. März 18.30 Uhr Texas Tech (3) - Northern Kentucky (14) 72:57 22. März 21 Uhr Buffalo (6) - Arizona State (11) 91:74

Eine faustdicke Überraschung gab es bei Murray State, die angeführt von Ja Morant, der ein Triple Double auflegte, das Upset gegen Marquette schafften.

Top-Seed Gonzaga ließ dagegen überhaupt nichts anbrennen. Bester Mann der Bulldogs war der mögliche Lottery Pick Rui Hachimura. Der japanische Forward verbuchte 21 Punkte (8/15 FG) und 8 Rebounds, auch Frontcourt-Kollege Brandon Clarke (14, 9 Boards) wusste zu überzeugen.

Auf die Bulldogs warten nun die Baylor Bears mit dem einzigen Deutschen im Turnier, Makai Mason. Der Nationalspieler war gegen Syracuse und deren gefürchtete Zonen-Defense der beste Mann auf dem Feld und schenkte dem legendären Coach Jim Boeheim 22 Punkte (7/14 FG) ein, hinzu kamen 4 Assists und 3 Steals.

March Madness - Midwest Region: Die Spiele der ersten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 21. März 18.30 Uhr Auburn (5) - New Mexico State (12) 78:77 21. März 21 Uhr Kansas (4) - Northeastern (13) 87:53 22. März 0.10 Uhr Kentucky (2) - Abilene Christian (15) 79:44 22. März 2.40 Uhr Wofford (7) - Seton Hall (10) 84:68 22. März 23.50 Uhr Utah State (8) - Washington (9) 61:78 23. März 0.20 Uhr Houston (3) - Georgia State (14) 84:55 23. März 2.20 Uhr North Carolina (1) - Iona (16) 88:73 23. März 2.50 Uhr Iowa State (6) - Ohio State (11) 59:62

Wenig Überraschungen gab es in der Midwest Region. Mit Ausnahme von Iowa State und Utah State konnte sich jeder Favorit durchsetzen. Bei den Kentucky Wildcats war Keldon Johnson der beste Mann auf dem Feld. Der mögliche Lottery-Pick scorte 25 Punkte und führte sein Team gegen Debütant Abilene Christian in die nächste Runde.

Auch North Carolina erreichte die nächste Runde, tat sich gegen Iona allerdings schwerer als gedacht. Zur Halbzeit lag der Top-Seed noch mit fünf Punkten hinten, konnte die Partie im zweiten Abschnitt aber noch drehen. Bester Werfer der Tar Heels war Cameron Johnson mit 21 Punkten.

March Madness - South Region: Die Spiele der ersten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 22. März 0.20 Uhr Villanova (6) - Saint Mary's (11) 61:57 DAZN 22. März 2.50 Uhr Purdue (3) - Old Dominion (14) 61:48 DAZN 22. März 17.15 Uhr Cincinnati (7) - Iowa (10) 72:79 DAZN 22. März 17.40 Uhr Ole Miss (8) - Oklahoma (9) 72:95 22. März 19 Uhr Kansas State (4) - UC Irvine (13) 64:70 DAZN 22 März 19.45 Uhr Tennessee (2) - Colgate (15) 77:70 DAZN 22. März 20.10 Uhr Virginia (1) - Gardner-Webb (16) 71:56 22. März 21.30 Uhr Wisconsin (5) - Oregon (12) 54:72 DAZN

8 Spiele, 4 Upsets - keine allzu gute Quote für die Favoriten der South Region. Besonders Kansas State blamierte sich gegen UC Irvine, die ihren allerersten March-Madness-Sieg in ihrer Geschichte feierten. Evan Leonard hieß der gefeierte Held, der kurz vor Schluss zwei Dreier zum Sieg verwandelte.

Den Kopf gerade noch so aus der Schlinge zog hingegen Virginia. Die Cavaliers lagen in der ersten Halbzeit schon mit 14 Punkten gegen Gardner-Webb zurück, drehten die Partie in der zweiten Hälfte aber dank DeAndre Hunter (23 Punkte, 9/16 FG) noch. Schon im vergangen Jahr war Virginia als erster Top-Seed überhaupt in der ersten Runde von March Madness ausgeschieden.