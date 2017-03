Ball: "Lonzo gewinnt mehr Titel als Jordan"

Donnerstag, 30.03.2017

Beim Format In The Zone wurden Lonzo und LaVar Ball gefragt, wie viele Titel Lonzo in der NBA gewinnen werde. Während Lonzo mit der Zahl fünf schon recht hoch griff, glaubt sein 48-jähriger Vater andeutlich mehr.

"Jordan gewann sechs NBA-Titel. Du wirst sieben schaffen", sagte LaVar in einem Doppel-Interview mit seinem Sohn bei Fox Sports.

Als Erklärung führte LaVar an:"Du willst der beste Spieler der Welt werden, dann musst du mehr als sechs Titel gewinnen."

Michal Jordan, dem G.O.A.T., gelang zwei Mal der Threepeat mit den Chicago Bulls.

