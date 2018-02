Sensation im Bob: Mariama Jamanka holt Gold

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Dubai Tennis Championships Women Single Live WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single Live ATP Delray Beach: Tag 3 Championship Live Derby County -

Mariama Jamanka wurde nach ihrer sensationellen Goldfahrt von ihren Gefühlen übermannt. Noch im Schlitten sitzend vergoss die Bob-Pilotin aus Oberhof Freudentränen, nach dem Aussteigen starrte die 27-Jährige ungläubig ihre Anschieberin Lisa Buckwitz an. Doch es stimmte: Jamanka raste bei den Winterspielen in Pyeongchang nervenstark zum vollkommen unerwarteten Olympiasieg.

"Es ist wirklich der Hammer", sagte Jamanka dem Sender TLC: "Ich habe mir nichts vorher von den anderen angeguckt. Ich bin schon mit einer gewissen Lockerheit rangegangen, aber am Ende ist es ein Rennen und man will alles geben. Ich bin froh, dass es so geklappt hat."

Bundestrainer Rene Spies stürzte den Goldmädels nach der Zieldurchfahrt entgegen und brüllte seine Freude heraus. Die ehemalige Leichtathletin Jamanka siegte im Alpensia Sliding Centre mit 0,07 Sekunden Vorsprung auf Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA.

Dabei war die Vize-Europameisterin eigentlich nur die Nummer zwei im deutschen Team. Platz drei ging an die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries (Kanada/+0,44 Sekunden).

"Sie hat in den letzten Jahren schon gezeigt, dass sie eine ruhige Persönlichkeit ist. Daran hat sich jetzt nichts geändert, auch zwischen den Läufen wirkte sie sehr ruhig, das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Es war eine sensationelle Leistung", lobte Spies.

Olympia 2018: Die häufigsten Starter bei Winterspielen © getty 1/22 Der japanische Skispringer Noriaki Kasai nimmt in Pyeongchang als erster Sportler der olympischen Geschichte zum achten Mal an Winterspielen teil. SPOX zeigt, welche Athleten neben ihm am häufigsten bei olympischen Winterspielen dabei waren. © getty 2/22 Acht Teilnahmen: Noriaki Kasai (Japan) 1992-2014 Skispringen © getty 3/22 Sieben Teilnahmen: Albert Demtschenko (Russland) 1992-2014 Rodeln © getty 4/22 Sechs Teilnahmen: Janne Ahonen (Finnland) 1994-2014 Skispringen © getty 5/22 Claudia Pechstein (Berlin) 1992-2018 Eisschnelllauf © getty 6/22 Jochen Behle (Willingen) 1980-1998 Skilanglauf © getty 7/22 Ole Einar Björndalen (Norwegen) 1994-2014 Biathlon © getty 8/22 Colin Coates (Australien) 1968-1988 Eisschnelllauf © getty 9/22 Michael Dixon (Großbritannien) 1984-2002 Skilanglauf/Biathlon © getty 10/22 Alfred Eder (Österreich) 1976-1994 Biathlon © getty 11/22 Carl-Erik Eriksson (Schweden) 1964-1984 Bob © getty 12/22 Georg Hackl (Berchtesgaden) 1988-2006 Rodeln © getty 13/22 Raimo Helminen (Finnland) 1984-2002 Eishockey © getty 14/22 Wilfried Huber (Italien) 1988-2006 Rodeln © getty 15/22 Emese Hunyady (Österreich) 1984-2002 Eisschnelllauf © getty 16/22 Harri Kirvesniemi (Finnland) 1980-1998 Skilanglauf © getty 17/22 Marja-Liisa Kirvesniemi (Finnland) 1976-1994 Skilanglauf © getty 18/22 Markus Prock (Österreich) 1984-2002 Rodeln © getty 19/22 Teemu Selänne (Finnland) 1994-2014 Eishockey © getty 20/22 Sergej Tschepikow (Russland) 1988-2006 Biathlon © getty 21/22 Gerda Weissensteiner (Italien) 1988-2006 Bob/Rodeln © getty 22/22 Armin Zöggeler (Italien) 1994-2014 Rodeln

Schneider verpasst knapp das Podest

Die Europameisterin Stephanie Schneider (Oberbärenburg) verpasste derweil als Vierte mit Anschieberin Annika Drazek Bronze um 0,08 Sekunden. Die EM-Dritte Anna Köhler (Winterberg) musste sich mit Erline Nolte mit Rang 14 begnügen.

Jamanka ist die erste deutsche Pilotin seit Sandra Kiriasis vor zwölf Jahren in Turin, die Gold bei Winterspielen gewinnt. Nach dem Olympiasieg von Francesco Friedrich im Zweier am Montag ist es bereits der zweite Triumph für das deutsche Team.

Vor vier Jahren in Sotschi waren die Bobfahrer erstmals seit 50 Jahren noch komplett leer ausgegangen. Diese Schmach ist getilgt.

Jamanka: Sieg nach schwachen Start

Jamanka gewann am Mittwoch zudem das zwölfte Gold bei den Spielen in Südkorea für "Team D", damit wurde unter den Augen des IOC-Präsidenten Thomas Bach der Siegrekord von 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City eingestellt.

Trotz einiger Fehler in den ersten beiden Läufen war Jamanka mit einem Vorsprung von sieben Hundertstelsekunden auf Meyers Taylor in den Entscheidungstag gegangen. Die deutsche Nummer eins Schneider nahm den Kampf um die Medaillen vom Bronzerang auf.

Nach einem erneut schwachen Start steuerte Jamanka ihren Bob sicher durch die Eisrinne und büßte auf "Startrakete" Meyers Taylor nur 0,03 Sekunden ihres Vorsprungs ein. Schneider zeigte derweil eine fehlerhafte Fahrt, touchierte einige Banden und fiel vom dritten auf den fünften Platz zurück.

Höfl-Riesch, Lange und Co.: Deutsche Fahnenträger bei Winterspielen seit 1976 © getty 1/12 Eric Frenzel trägt in Pyeongchang die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018. Er steht damit in einer Reihe mit den größten deutschen Wintersport-Legenden. © getty 2/12 Innsburck 1976, Wolfgang Zimmerer: Nach seinem Olympiasieg im Zweier-Bob vier Jahre zuvor in Sapporo durfte Wolfgang Zimmerer das deutsche Aufgebot als Fahnenträger in Innsbruck anführen. Anschließend holte er Silber im Zweier-, sowie Bronze im Vierer-Bob © getty 3/12 Lake Placid 1980, Urban Hettich: Bei seiner dritten Teilnahme an den Olympischen Winterspielen wurde Urban Hettich die Ehre als Fahnenträger zuteil. Vier Jahre zuvor holte der Nordische Kombinierer Silber - in Lake Placid ging Hettich jedoch leer aus © imago 4/12 Sarajevo 1984, Monika Pflug: Mit nur 17 Jahren gewann Monika Pflug 1972 in Sapporo völlig überraschend Gold über die 1000 Meter im Eisschnellauf. 12 Jahre später durfte sie die Fahne der BRD bei den Spielen in Sarajevo tragen © imago 5/12 Calgary 1988, Peter Angerer: Nachdem er 1984 in Sarajevo einen kompletten Medaillen-Satz holte, wurde der Biathlet vier Jahre später zum Fahnenträger der BRD ernannt. In Calgary holte Angerer noch einmal Silber mit der Staffel © imago 6/12 Albertville 1992, Wolfgang Hoppe: Doppel-Gold in Sarajevo, zwei Mal Silber in Calgary. Bobfahrer Wolfgang Hoppe war nach seinen großen olympischen Erfolgen der erste Fahnenträger eines wiedervereinten Deutschlands. In Albertville holte er nochmals Silber © imago 7/12 Lillehammer 1994, Mark Kirchner: Nach glanzvollen Auftritten bei den Spielen zwei Jahre zuvor in Albertville (2x Gold, 1x Silber) führte Biathlet Mark Kirchner das deutsche Aufgebot als Fahnenträger an. Anschließend holte er nochmal Gold mit der Staffel © getty 8/12 Nagano 1998, Jochen Behle: "Wo ist Behle?" Die mehrfach geäußerte Frage von ZDF-Reporter Moravetz machte den Langläufer bei den Spielen 1980 bekannt, als er in Führung liegend nicht gezeigt wurde. 1998 stand Behle dann im Mittelpunkt - als Fahnenträger © getty 9/12 Salt Lake City 2002, Hilde Gerg: Gold im Slalom und Bronze in der Kombination. Hilde Gerg durfte als erste Skirennläuferin nach ihren Erfolgen in Nagano die deutsche Fahne tragen. Bei den Spielen in Salt Lake City ging sie allerdings leer aus © getty 10/12 Turin 2006, Kati Wilhelm: Die erfolgreichste Biathletin bei Winterspielen durfte 2006 die deutsche Delegation ins Stadio Olimpico führen. Nach Doppel-Gold und Silber in Salt Lake City holte sie auch in Turin ein Mal Gold und zweimal Silber © getty 11/12 Vancouver 2010, Andre Lange: Der Erbe von Wolfgang Hoppe trat nicht nur im Eiskanal, sondern auch als Fahnenträger in die Fußstapfen des legendären Bobfahrers. Mit vier Goldmedaillen und einer Silbernen übertrumpfte Lange Hoppe sogar noch © getty 12/12 Sotschi 2014, Maria Höfl-Riesch: Nach Doppel-Gold in Vancouver führte die Skirennläuferin die deutsche Delegation in Sotschi vier Jahre später ins Olympiastadion. 2014 verteidigte sie ihren Titel in der Super-Kombi und holte zudem Silber im Super-G

Jamanka: "Ein Materialproblem haben wir sicher nicht"

Schneider wurde allerdings auch von muskulären Problemen geplagt, Drazek, die derzeit wohl weltbeste Anschieberin, hatte sich vor sechs Tagen im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Ungewohnt schwache Startzeiten waren die Folge.

Meyers Taylor legte im letzten Lauf eine gute Fahrt hin und setzte Jamanka damit unter Druck. Doch diese blieb eiskalt, machte nach ihrem erneuten Startverlust immer mehr Zeit gut und triumphierte nach vier packenden Läufen.

Jamanka profitierte dabei auch vom gut laufenden deutschen Frauen-Schlitten, gebaut vom Stammausrüster FES. "Ein Materialproblem haben wir sicher nicht", sagte Spies schon vor den letzten beiden Läufen. Er sollte recht behalten.