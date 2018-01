Südkorea schlägt Gesprächstermin über Olympiateilnahme Nordkoreas vor

Coppa Italia Live Neapel -

Atalanta Premier League Live Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

3. Januar Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atletico Madrid Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. Januar Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Januar Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Serie A Chievo Verona -

Udinese Premiership Worcester -

Bath Serie A Florenz -

Inter Mailand NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Januar Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar NHL Blues @ Flyers Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Pro14 Munster -

Connacht Coupe de France Nancy -

Lyon NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. Januar Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Premiership Wasps -

Saracens Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

La Coruna Primera División Bilbao -

Alaves Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders Primeira Liga Sporting -

Maritimo Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG NHL Oilers @ Blackhawks Primeira Liga Porto -

Guimaraes NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 A-League Brisbane -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

8. Januar Primera División Malaga -

Espanyol Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Januar Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Januar CEV Champions League (W) Chemik Police -

Dinamo Kasan Bundesliga AlpenVolleys -

Friedrichshafen Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija League Cup Chelsea -

Arsenal Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Januar Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol NBA Celtics @ 76ers Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Januar European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Finale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Finale Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) NBA Thunder @ Hornets A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Liga ACB Murcia -

Gran Canaria DAZN ONLY Golf Channel Diamond Resorts Invitational 2018 -

Tag 1 Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester Primera División Espanyol -

Bilbao Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG NBA Pelicans @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Januar NBA Bucks @ Wizards Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes NBA Lakers @ Grizzlies

Das Gastgeberland Südkorea hat den 9. Januar als Termin für hochrangige Gespräche mit Nordkorea vorgeschlagen, in denen es auch um eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) gehen soll. Das erklärte der südkoreanische Einheitsminister Cho Myoung-Gyon am Dienstag.



"Wir hoffen, dass der Süden und der Norden sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen und über die Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Spielen in Pyeongchang diskutieren können. Genauso wie über weitere Themen von gemeinsamen Interesse für die Stärkung der Beziehungen", sagte Cho auf einer Pressekonferenz.

Zuletzt hatte es 2015 Gespräche auf hoher Ebene zwischen den beiden verfeindeten Staaten gegeben. Die beiden Länder sind seit dem Ende des Koreakriegs 1953 durch eine entmilitarisierte Zone getrennt. Pyeongchang liegt nur 80 Kilometer von der Grenze entfernt.

Am Montag hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un eine Teilnahme nordkoreanischer Sportler in Aussicht gestellt. Trotz der politischen Spannungen hoffe er, dass "die Winterspiele erfolgreich ausgetragen werden", sagte der Diktator in seiner Neujahrsrede: "Wir sind bereit, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Entsendung unserer Delegation."

Sportlich qualifiziert sind die Paarläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik, allerdings hatte Nordkorea zuletzt eine Meldefrist des Eiskunstlauf-Weltverbandes ISU verstreichen lassen. Das Reglement lässt jedoch weiterhin die Vergabe einer zusätzlichen Startgenehmigung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu.

IOC will Entscheidung bald treffen

In einer Reaktion auf die Entwicklung am Dienstag begrüßte das IOC "die beiderseitige Absicht" der Regierungen, Gespräche zu führen. In diesem Zusammenhang sollen auch die Diskussionen mit dem Nationalen Olympischen Komitee Nordkoreas über eine Teilnahme fortgesetzt werden, das IOC will die finale Entscheidung bald treffen.

Auch China begrüßte mögliche Gespräche zwischen den beiden Ländern. "Wir unterstützen beide Seiten dabei, diese Möglichkeit (die Olympischen Winterspiele, Anm. d. Red.) zu nutzen, um die bilateralen Beziehungen zu verbessern", sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Zuletzt hatten das von Nordkorea fortgeführte Atomwaffenprogramm sowie Raketentests für eine Verschärfung des Konflikts gesorgt. In seiner Rede drohte Kim zudem erneut den USA und Präsident Donald Trump. "Der Atomknopf ist immer auf meinem Tisch", sagte Kim: "Das gesamte US-Festland ist in Reichweite unserer nuklearen Schlagkraft. Die Vereinigten Staaten können niemals einen Krieg gegen mich oder unser Land beginnen."